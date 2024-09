Haití busca apoyo en Asamblea General de la ONU para salir de su crisis

En el marco de la celebración del 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) Haití se ha convertido en tema de debate esta semana, ya que varios países se han sumado a la solicitud de que la comunidad internacional muestre su apoyo a esta nación para lograr solucionar su crisis social, económica y de seguridad.

Incluso el grupo de países del G7 solicitó este martes que se complete el despliegue de agentes en el terreno lo antes posible, mientras que la delegación de Haití que acudió a la ONU en Nueva York se ha mantenido realizando reuniones en busca de ese apoyo, pero un incidente ocurrido en uno esos encuentros sacó a relucir una supuesta diferencia entre el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y la oficina del primer ministro.

Se trató del encuentro realizado el pasado lunes entre el primer ministro de Haití, Garry Conille, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el cual generó una protesta por parte del miembro del CPT, Leslie Voltaire, quien se encuentra en Nueva York en representación del presidente de esa entidad, Edgar Leblanc Fils, debido al retraso de su viaje. Se informó que a Voltaire le fue impedido el paso a dicha reunión pese a alegar que era el representante de Haití para la misma.

Según indica el medio haitiano Le Nouvelliste, mientras se desarrollaban las conversaciones a puerta cerrada durante más de quince minutos entre el presidente brasileño y el primer ministro Conille, Leslie Voltaire se presentó en la sede de la Representación de Brasil y se dirigió hacia la sala donde se celebraba la reunión, pero fue impedido de entrar por agentes de seguridad brasileños.

Voltaire les explicó, en francés y portugués, que es el presidente de Haití (porque acudía en representación del presidente del CPT, Edgar Leblanc Fils) y que deseaba participar en los debates, pero los agentes brasileños le explicaron que no se esperaban otros participantes en la reunión, señala el diario.

"Se envió un agente de seguridad para comprobar con los funcionarios brasileños que estaban dentro si se esperaba a Leslie Voltaire. Respuesta negativa. Los agentes aún intentaron buscar en Google e informaron a Voltaire que su nombre no aparecía en los resultados de búsqueda del presidente de Haití", reseña Le Nouvelliste, al indicar que el asesor presidencial tuvo que marcharse.

Luego de su percance con el protocolo brasileño, Voltaire denunció a los medios de comunicación "un golpe de Estado diplomático" y dijo que la diplomacia es un campo que en Haití corresponde al aspecto presidencial.

Según Voltaire, el primer ministro no tiene que preocuparse por la diplomacia. "Rodarán cabezas", amenazó.

El retraso del viaje del presidente CPT

El presidente del CPT de Haití, Edgard Leblanc Fils, tenía planeado viajar el fin de semana a Nueva York, pero el sábado tuvo que cancelar su viaje ya que estaba esperando una carta formal del Departamento de Estado de Estados Unidos notificando que se le concedería protección diplomática para personalidades importantes, según informó el propio funcionario a los medios.

Por el retraso del periplo de Leblanc, la Embajada de Estados Unidos en Haití dijo el lunes que "lamenta las demoras en la aprobación de los arreglos de seguridad de Leblanc" y la atribuyó a "la complejidad" de los "procedimientos internos" agregando que se brindaría toda la cortesía posible al funcionario.

Ya este martes, pasado el mediodía, Leblanc Fils, abandonó Haití rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se prevé que pronuncie un discurso en el debate general del 79º período ordinario de sesiones el jueves.

Primer ministro se defiende

El portavoz del primer ministro, Jean Jules Désauguste, negó las acusaciones según las cuales Garry Conille habría ideado un plan para boicotear la visita del presidente del Consejo presidencial, Edgard Leblanc Fils, a las Naciones Unidas.

Según el diario Gazette Haití, el vocero explicó que el primer ministro había planeado todo con el CPT en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU.

De hecho, el primer ministro Garry Conille, quien se encuentra en Nueva York desde hace varios días, tuvo que aclarar que el retraso del viaje de Leblanc Fils nada tenía que ver con que haya llegado primero a Estados Unidos.

"No es porque ya estuviera allí como primer ministro que la seguridad del señor Leblanc no estaba garantizada. No hay ninguna conexión", argumentó Conille, recordando que en el pasado algunas delegaciones haitianas estaban compuestas por el presidente y el primer ministro.

Haití en la búsqueda de apoyo

En la reunión entre el primer ministro de Haití y Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño reafirmó su compromiso de apoyar al país caribeño en sus esfuerzos de promoción con miras a movilizar a la comunidad internacional.

Sobre la reunión, el primer ministro haitiano dijo que tuvo el placer de reunirse con el presidente Lula da Silva "para explicarle la situación en Haití y discutir la cooperación del gobierno con Brasil durante esta transición. Aproveché la oportunidad para agradecerle la solidaridad del gobierno y del pueblo brasileños mientras se compromete a abogar por la movilización de la comunidad internacional".

El lunes, Conille también se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y en un panel en el que se debatió sobre la crisis en ese país caribeño, líderes mundiales llamaron a la comunidad internacional a actuar.

Kenia solicita a la ONU renovar Misión

El presidente de Kenia, William Ruto, solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que renueve el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití y que adopte enfoques innovadores para dotarla de recursos.

El pedido de Ruto se produce cuando casi se cumple un año de la aprobación de la Misión de Seguridad (2 de octubre de 2023) mediante la Resolución 2699, la cual autorizó el despliegue de policías en Haití durante un período inicial de doce meses a partir de la fecha de aprobación.

El mandatario consideró que "la comunidad internacional también debe intensificar su apoyo a la Misión, que ha producido importantes resultados positivos, reactivando la actividad económica y la esperanza en Haití".

Ruto y Abinader

Ruto se reunió con el presidente dominicano, Luis Abinader, este martes en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde intercambiaron informaciones sobre la seguridad en Haití.

Los dos mandatarios compartieron sus impresiones sobre el trabajo de los policías kenianos desplegados en el país más pobre de América.

G7 llama a países a completar el despliegue

El grupo de naciones del G7 manifestó este martes su apoyo a la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad y a la vez llamó a todos los países que se han comprometido a desplegar sus contingentes en ese país caribeño a hacerlo lo antes posible.

También pidieron a los socios de Haití que continúen brindando asistencia humanitaria al pueblo haitiano y aceleren sus contribuciones financieras y en especie a la Misión para ayudar a garantizar que esta cuente con los recursos necesarios para tener éxito.

La declaración fue emitida luego de una reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos) y el Alto Representante de la Unión Europea en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Este grupo de naciones también pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que considere una Operación de Paz de la ONU para mantener los avances en materia de seguridad de la Policía Nacional de Haití y la Misión.

Más recursos

Los miembros del G7 enfatizaron la importancia de seguir apoyando la Misión de Seguridad a través de contribuciones financieras al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, así como contribuciones en especie.

Buscan apoyo de Guyana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, para discutir la asociación entre ambos países y el objetivo compartido de mejorar la seguridad y la prosperidad en la región.

Ambos funcionarios discutieron la importancia de aumentar el respaldo a la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS) en Haití para que pueda cumplir su meta de restaurar la seguridad y la democracia al pueblo haitiano, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos.