Acusan a tres miembros del Consejo de Transición de Haití de corrupción

Un informe condenatorio de la Unidad Anticorrupción (ULCC) acusa a los asesores presidenciales Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles de haber solicitado 100 millones de gourdes para la reelección de Raoul Pascal Pierre Louis como presidente del Consejo Nacional del Banco de Crédito (BNC). Todos son miembros del Consejo de Transición de Haití.

Este informe, que recoge el medio Gazette Haití, recomienda el inicio de acciones públicas contra los tres concejales "por intento de corrupción y abuso de poder".

Gazette Haití dijo que el martes se hizo público el informe de investigación de la Unidad Anticorrupción (ULCC) sobre el escándalo del BNC que involucra a tres asesores presidenciales.

Según el informe, los asesores exigieron 100 millones de gourdes para garantizar la reelección de Raoul Pascal Pierre Louis como presidente del consejo de administración del BNC. Esta investigación se abrió tras una denuncia de Raoul Pierre-Louis, entonces presidente del consejo de administración del Banco Nacional de Crédito (BNC), dirigida al primer ministro Gary Conille el 24 de julio de 2024.

Supuestamente se celebraron reuniones secretas para discutir esta transacción financiera, incluida una en la habitación 408 del hotel Royal Oasis en Pétion-Ville, donde estaban presentes Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles. Emmanuel Vertilaire, sin embargo, no participó en una segunda reunión celebrada en casa de Raoul Pascal Pierre Louis.

Durante su audiencia ante la ULCC, Smith Augustin negó cualquier solicitud de soborno. Dijo: "Esto es falso, nunca he hecho tal solicitud delante de otros concejales ni he sido parte de ninguna negociación de este tipo". Afirmó que su presencia en las reuniones estuvo motivada únicamente por discusiones políticas y administrativas, y que nunca escuchó una solicitud financiera hecha en la cámara.

El exjuez Emmanuel Vertilaire también rechazó todas las acusaciones en su contra. Reconoció haber asistido a la primera reunión, pero insistió en que era sólo un asesor pasivo. "Nunca fui informado ni involucrado en ninguna negociación para un soborno de 100 millones de gourdes", dijo a los investigadores. Sobre su ausencia en la segunda reunión, aclaró: "No estuve presente allí, y nunca tuve conocimiento de lo que se dijo durante esta reunión".

Louis Gérald Gilles, por su parte, reconoció que se había discutido la reelección de Raoul Pascal Pierre Louis en el BNC, pero negó cualquier solicitud de soborno. "Se me propuso completar la administración de la Junta del BNC, pero nunca participé en ninguna solicitud de fondos", dijo. Y agregó: "En principio, la palabra negociación es demasiado fuerte, sin embargo, hay enfoques a los que se someten todos los candidatos a los puestos de primer ministro, director general y presidente de las Juntas Bancarias. »

Durante la investigación, Raoul Pascal Pierre Louis, ex presidente del consejo de administración del BNC, explicó cómo los miembros del CPT habrían solicitado la suma de 100 millones de gourdes. Según él, esta solicitud de soborno se hizo a cambio de su reelección al frente del BNC. Precisó durante su audiencia: "También debo decirles que cuando llegué, el CP Gilles y el Sr. Lonick Léandre se habían apoderado de mi teléfono y de los demás teléfonos de los presentes. Al principio pensé que era una broma, cuando insistió en pedirme la suma mencionada como condición para mi reelección como titular del Directorio del BNC". Al no poder pagar la cantidad, Raoul Pascal Pierre Louis ofreció entonces un préstamo o una línea de crédito por valor de 20.000 dólares (aproximadamente 1,800,000 gourdes), según el informe.

Respecto a la naturaleza de las discusiones, agregó que durante las reuniones se discutió el acuerdo sobre transacciones sospechosas entre los miembros del CPT, lo que finalmente derivó en intercambios financieros para asegurar su posición en el BNC.

Lonick Léandre, cónsul y amigo íntimo de Smith Augustin, también fue interrogado por la comisión de investigación. Negó tener autoridad para solicitar suma alguna a Raoul Pascal Pierre Louis, afirmando que no tenía poder de nombramiento. Durante su audiencia dijo lo siguiente: "Lamentablemente esto es falso. Nunca escuché esta petición en mi habitación mientras estuve allí. Yo tampoco he hecho nunca tal petición. No tenía autoridad para hacer tal solicitud". Sostuvo que él era el principal responsable de pedir comida y bebida para los participantes.

Estas declaraciones se oponen a las conclusiones de la ULCC, que afirma que Lonick Léandre estaba muy al tanto de las negociaciones en torno a la reelección de Raoul Pascal Pierre Louis y que habría desempeñado un papel activo en la gestión de los intercambios. El informe también señala que Léandre realizó 18 llamadas telefónicas entre el 15 de mayo y el 27 de junio de 2024 al número de Raoul Pascal Pierre Louis, sugiriendo su participación en las transacciones sospechosas.

La ULCC descubrió transacciones financieras sospechosas relacionadas con tarjetas de crédito preaprobadas emitidas por el BNC a los tres asesores del CPT y a Lonick Léandre. Las tarjetas tenían un límite de 1,800,000 gourdes para Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles, y de 1,125,000 gourdes para Lonick Léandre. La investigación reveló los montos utilizados y el nivel de reembolso, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos:

Smith Augustin gastó 872,220.40 gourdes (aproximadamente el 48.5 % de su límite), sin reembolso. Su tarjeta fue bloqueada el 28 de julio de 2024 por falta de pago.

Lonick Léandre gastó 546,921.60 gourdes (aproximadamente el 48.6 % de su límite), también sin reembolso.

Emmanuel Vertilaire gastó 1,078,225.61 gourdes (aproximadamente el 59.9 % de su límite), y los reembolsos no se realizaron hasta que comenzó la investigación.

Louis Gérald Gilles utilizó 1,027,336.82 gourdes (aproximadamente el 57.1 % de su límite), devolviendo sólo 55,700.00 gourdes.

En vista de estos descubrimientos, la ULCC recomienda acciones penales contra Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles "por intento de corrupción y abuso de poder". Además, la ULCC pide reformas para fortalecer la transparencia y el control de las finanzas públicas, particularmente en lo que respecta al BNC.