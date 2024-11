Alertan en Haití peligra el proceso de transición por disputas en el gobierno

Pese a los diversos llamados a la unidad en el gobierno haitiano realizado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países colaboradores como Estados Unidos, las autoridades haitianas mantienen una disputa que parece haber escalado a altos niveles, todo esto en momentos en que ese país trata de solucionar su crisis de seguridad debido a la violencia de las bandas armadas.

El modelo de gobierno haitiano para la transición diseñado en abril pasado tras el acuerdo logrado con toda la sociedad y los partidos políticos luego de la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry se trata de un sistema de dos cabezas, por un lado, el Consejo Presidencial de Haití (CPT), conformado por nueve miembros con presidencias rotatorias cada cinco meses; y por el otro lado, el primer ministro, el cual fue designado por el propio CPT.

Sin embargo, desde hace semanas han salido a relucir las disputas entre ambas entidades (CPT-Primer Ministro), especialmente luego del cambio de la presidencia del CPT de Edgar Leblanc Fils a manos de Leslie Voltaire en octubre pasado. Pues el CPT le está exigiendo al primer ministro una serie de destituciones en su gabinete, como la de la canciller Dominique Dupuy, pero que éste se ha negado generándose una crisis.

Medios locales haitianos, como Gazette Haití, informan este fin de semana, hecho aún sin confirmar, que el CPT habría destituido al primer ministro, Garry Conille, poniendo en su lugar a Alix Didier Fils-Aimé, esto supuestamente luego de una reunión celebrada el viernes con Conille.

Gazette Haïti est en mesure de confirmer que le Conseil présidentiel de transition a pris la décision de révoquer le premier @ConilleGarry. Selon des informations, Alix Didier Fils-Aimé pourrait devenir le nouveau chef du gouvernement. La résolution confirmant cette décision a... pic.twitter.com/MoTfN6XCZ9 — Gazette Haiti (@GazetteHaiti) November 9, 2024

Al respecto, el principal diario haitiano publicó un editorial en el que analiza la situación generada en el gobierno haitiano y las posibles causas y consecuencias.

Según el diario, del lado del primer ministro hay una mala interpretación de su papel, ya que Garry Conille "es un primer ministro designado por el CPT que está por encima de él y ante quien debe rendir cuentas".

"Los actores políticos haitianos, las iglesias, la sociedad civil, el sector privado y los aliados internacionales de Haití han creado una estructura de gobernanza que simplemente no funciona y sólo fomenta malentendidos de todo tipo. Es hora de reconocer esto y hacer los cambios necesarios. En este punto, no hay nada que perder; de hecho, saldremos ganando", indica.

Argumenta, además, que del lado del CPT "no hace falta ser adivino para darse cuenta de que estos eligieron el modelo ejecutivo equivocado. No son funcionarios electos ni han tomado el poder mediante un golpe de Estado. Detentan el poder, pero no tienen el control total".

Según el editorial una de las consecuencias que podría haber de esto es que "si esta tendencia continúa, el 7 de febrero de 2026 no habrá nuevas elecciones ni nueva Constitución".

De hecho, el llamado del Caricom se enfocaba hacia ese sentido. La entidad regional ha advertido que esta creciente falta de cohesión pone en peligro el proceso de transición basado en el espíritu y los principios de compromiso, consenso e inclusión establecidos en el Acuerdo Político del 11 de marzo de 2024 en Jamaica y el Acuerdo Político del 3 de abril de 2024 elaborado por las partes interesadas haitianas.

Debido a esto, la Caricom hizo un llamado a todos los miembros del CPT y al primer ministro a seguir concentrados en trabajar por el pueblo haitiano y en la importante tarea que tienen por delante, que es sentar las bases para unas elecciones libres y justas para febrero de 2026.

Inician camino a elecciones

A pesar de las informaciones sobre las diferencias entre el presidente CPT y el primer ministro, el pasado sábado 9 de noviembre ambos fueron vistos en una misma actividad en el Hotel Montana, donde se discutió sobre los desafíos y condiciones para el éxito del referendo y proceso electoral, en el marco del Foro de Apoyo al Proceso Electoral.

Port-au-Prince. Le samedi 9 novembre 2024. Le Premier ministre, Dr @ConilleGarry, a participé, à l´Hôtel Montana, à la Journée d´échanges sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire et électoral, dans le cadre du Forum d´Appui au Processus Électoral. La... pic.twitter.com/WVSctKBKNL — Primature de la République d´Haïti (@PrimatureHT) November 9, 2024

Ante la presencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Haití,el primer ministro recordó la importancia de la armonía entre los actores políticos y todos los demás sectores para tener éxito en el proceso electoral y transferir el poder el 7 de febrero de 2026 a los funcionarios electos.

El primer ministro confirmó la disponibilidad de casi la mitad de la financiación y los recursos necesarios para lograr con éxito completar el referéndum y el proceso electoral.

Expresidente advierte riñas innecesarias y crisis

En tanto que el ex presidente haitiano Jocelerme Privert criticó duramente la actual gobernanza del país, dominada por un clima de disputas innecesarias entre el CPT y Conille, considerando que son riñas inútiles y recordando que la Constitución fija las atribuciones que le corresponden a los dos poderes del ejecutivo.

Disputas

El pasado 1 de noviembre hubo un acercamiento entre ambos líderes del gobierno haitiano (Leslie Voltaire – Garry Conille) en medio de una citación que le hizo el CPT al primer ministro para que aclare el tema de la posible presencia en ese país de agentes de seguridad de una empresa privada o supuestos mercenarios. El CPT alegaba que desconocía la supuesta presencia de "mercenarios".

Antes de esta reunión, los medios haitianos aseguraban que la discordia entre ambos dirigentes había impedido durante semanas que no se pudiera celebrar el Consejo de Ministros, según Le Nouvelliste.

Piden destituir canciller y mal entendido en la ONU

Se recuerda que en las semanas recientes ha salido a relucir una disputa entre el CPT y la Oficina del Primer Ministro respecto al pedido de destitución de la canciller Dominique Dupuy.

Diarios haitianos señalan que es la segunda vez que Voltaire tiene un enfrentamiento con Dupuy, siendo el anterior cuando a este funcionario se le negó la entrada a una reunión en la que estaban el primer ministro de Haití y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la ONU.