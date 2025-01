Aplazan audiencia de sospechosos del asesinato del presidente haitiano que esperaban ser liberados

Diecinueve sospechosos acusados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021 llegaron el lunes a un tribunal al tiempo que los abogados defensores esperaban que fueran liberados, pero un juez pospuso una vez más la audiencia.

Los 17 colombianos, todos exsoldados, junto con dos haitianos, esperaron que comenzara su audiencia en una residencia privada en una zona exclusiva de la capital de Haití debido a que un aumento en la violencia de las pandillas había obligado a las autoridades a cerrar físicamente la Corte de Apelaciones en el centro de Puerto Príncipe.

Después de varias horas, un juez apareció y ordenó que el caso se pospusiera para más adelante en el mes por razones desconocidas.

"Nosotros esperamos la liberación de los clientes", dijo Nathalie Delisca, abogada de los 17 colombianos detenidos en el caso.

Delisca se negó a decir dónde están actualmente detenidos los sospechosos que representa. Las pandillas asaltaron las dos mayores prisiones de Haití hace casi un año y liberaron a miles de reclusos, incluidos los detenidos en la Penitenciaría Nacional donde se encontraban los sospechosos del caso Moïse.

Delisca dijo que sus clientes no quisieron escapar con los otros reclusos porque no son culpables y no tuvieron nada que ver con el asesinato de Jovenel.

También estuvieron presentes en la audiencia del lunes el exalcalde de la ciudad de Jacmel, Macky Kessa, y Joseph Badio, quien trabajó para el Ministerio de Justicia de Haití y en la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido por supuestas violaciones éticas antes del asesinato.

Badio, considerado uno de los principales sospechosos en el caso, fue arrestado en octubre de 2023.

Salió cojeando de la audiencia con ayuda de Kessa. Los detalles de su estado de salud no se dieron a conocer.

Anteriormente, los abogados de los colombianos habían denunciado las deplorables condiciones que enfrentaban en la Penitenciaría Nacional, advirtiendo que no tenían suficiente comida ni agua. Sin embargo, los 17 colombianos que aparecieron en el tribunal el lunes parecían estar saludables.

En un comunicado de diciembre, el consulado de Colombia en Puerto Príncipe dijo que los sospechosos están detenidos en un lugar no identificado en el que "ahora se encuentran en unas condiciones mucho más dignas y favorables".

Si bien el caso contra los sospechosos detenidos en Haití está prácticamente estancado, las autoridades de Estados Unidos han acusado y sentenciado a varios otros.

En diciembre de 2023, un juez en Miami sentenció al exsenador haitiano John Joel Joseph a cadena perpetua por conspirar para matar a Moïse en su residencia privada el 7 de julio de 2021, donde fue asesinado al recibir al menos una docena de disparos, sumiendo a Haití en una crisis política.

También fueron sentenciados a cadena perpetua el oficial del ejército colombiano Germán Alejandro Rivera García, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar y el exinformante del gobierno de Estados Unidos Joseph Vincent.

En total, más de 40 sospechosos fueron arrestados en el caso. Ninguno en Haití ha sido llevado a juicio.