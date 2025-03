Barbecue narra cómo pudo salvarse del ataque con drones explosivos en Haití

En un video difundido este lunes, el líder de la banda armada "Vivir Juntos", Jimmy Chérizier, alias Barbecue, admitió que estuvo a punto de morir durante un ataque con drones explosivos y contó cómo pudo salvar su vida.

En alusión a las circunstancias del ataque dado a conocer el sábado por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, Barbecue aseguró: "Si hoy he salido vivo de su ataque, me han salvado mis tenientes y los tenientes de Mikanor (jefe de las bandas de Cité-Soleil)".

"Cuando mis hombres resultaron heridos detrás de la camioneta, bajé del vehículo para llevarlos a fin de detener la hemorragia. Mientras hacía movimientos después de enviar a mis lugartenientes al hospital, lanzaron las dos bombas. La primera me golpeó y la segunda apuntaba a rematarme", narró Barbecue de acuerdo al reporte de la agencia EFE.

Aseguró que fue entonces cuando "uno de mis lugartenientes me empujó al suelo y disparó al dron, que cayó y explotó".

El temido jefe de las pandillas aseguró que matar a los jefes de las bandas que siembran el terror en Haití no llevará a ningún lado al país.

"Prepárense. Hoy es 3 de marzo de 2025. Prepárense para la respuesta cuando llegue. La reacción debe ser más fuerte que la acción. Esperen mis violentas respuestas", advirtió.

En tono amenazante dijo: "A los que no tienen nada que hacer en las calles, les pido que no salgan a las calles en los próximos días. No tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Soy un esclavo de los campos".