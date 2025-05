Las intensas lluvias registradas en la zona alta de la provincia Dajabón han provocado la crecida de los ríos Canari (en territorio haitiano) y Masacre (en República Dominicana), lo que ha generado serios daños en la parte baja del canal haitiano.

Según evidencia obtenida por Diario Libre y corroborada por una fuente confiable mediante video, el aumento del caudal ha afectado gravemente el desvío del río realizado por las autoridades haitianas. Este desvío ha socavado el entorno de la estructura, comprometiendo los muros de gaviones que forman parte fundamental del canal.

La arquitecta Wiline Pierre advirtió que las recientes crecidas han afectado decenas de viviendas de familias haitianas, muchas de las cuales han sido completamente inundadas. Pierre hizo un llamado urgente a las autoridades de su país para que reubiquen a las personas que viven en la zona baja del canal, ya que están en riesgo ante una posible crecida impredecible del río Masacre.

"El peligro es real y creciente. De no actuar a tiempo, esta situación puede terminar en tragedia para quienes están asentados en esa zona vulnerable", declaró Pierre.

Te puede interesar El canal construido por los haitianos y conectado al río Masacre está en funcionamiento

Entre los afectados está Elusien Burlé Pierre, residente a menos de 100 metros del canal.

Afectados

"Me salvé porque estaba visitando a mi familia en Cabo Haitiano, pero cuando regresé me encontré con todo destruido. Estoy sacando lodo y escombros. No quedó cama, ni ropa... estoy desnudo", relató entre lágrimas a Diario Libre.

La situación pone de relieve la fragilidad de la infraestructura en la zona fronteriza y la urgente necesidad de coordinación binacional ante fenómenos naturales que, como en este caso, no respetan fronteras.