Haitianos con VIH desafían el estigma al denunciar recortes de Usaid y escasez de medicamentos

Niños ven una película después de recibir su medicación en el orfanato para niños con sida Caring for Haitian Orphans with AIDS, en Balan, Plaine-du-Nord, Haití, el miércoles 21 de mayo de 2025. ( AP FOTO/PATRICE NOEL )

Un video que muestra a decenas de personas marchando hacia la oficina del primer ministro de Haití provocó asombro en algunos espectadores mientras circulaba recientemente en las redes sociales. Los manifestantes, que eran seropositivos, no ocultaron sus rostros, algo poco común en un país donde el virus sigue siendo fuertemente estigmatizado.

"¡Llamen al ministro de salud! ¡Nos estamos muriendo!", coreaba el grupo.

Los manifestantes se arriesgaron a ser rechazados por la sociedad para advertir que Haití se está quedando sin medicamentos para el VIH solo meses después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump, recortó más del 90 % de los contratos de ayuda exterior de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 60,000 millones de dólares en ayuda global en general.

En un hospital cerca de la ciudad norteña de Cap-Haitien, el doctor Eugene Maklin dijo que lucha por compartir esa realidad con sus más de 550 pacientes con VIH.

"Es difícil explicarles, decirles que no van a encontrar medicamentos", expresó. "Es como un suicidio".

"No podemos quedarnos callados"

Más de 150.000 personas en Haití tienen VIH o sida, según estimaciones oficiales, aunque las organizaciones sin fines de lucro creen que el número es mucho mayor.

David Jeune, un trabajador comunitario del hospital de 46 años, es uno de ellos. Se infectó hace 19 años después de tener relaciones sexuales sin protección. "Tenía miedo de que la gente lo supiera porque te señalarían, diciendo que estás infectando a otros con sida", comentó.

Su miedo era tan grande que no se lo dijo a nadie, ni siquiera a su madre. Pero ese miedo se disipó con el apoyo que Jeune dijo haber recibido de organizaciones sin fines de lucro. Su confianza creció hasta el punto de participar en la protesta del lunes.

"Espero que Trump cambie de opinión", manifestó, señalando que su medicación se agotará en noviembre. "Dejen que los pobres reciban la medicación que necesitan".

Patrick Jean Noël, representante de la Federación de Asociaciones de VIH de Haití, dijo que al menos cinco clínicas, incluida una que atendía a 2,500 pacientes, se vieron obligadas a cerrar tras los recortes de fondos de USAID.

"No podemos quedarnos callados", afirmó. "Más personas necesitan salir".

Pero la mayoría de las personas con VIH en Haití son reacias a hacerlo, dijo la doctora Sabine Lustin, directora general de la organización sin fines de lucro Promotores de la Meta Cero SIDA, con sede en Haití.

El estigma es tan fuerte que muchos pacientes son reacios a recoger su medicación en persona. En su lugar, se les envía en paquetes envueltos como regalos para no despertar sospechas, explicó Lustin.

La organización de Lustin, que ayuda a unas 2,000 personas en todo Haití, recibe fondos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Aunque su financiación no ha sido recortada, dijo que poco después de que Trump asumiera el cargo, la agencia prohibió las actividades de prevención porque estaban dirigidas a un grupo que no es una prioridad. Por eso, Lustin entendió que se referían a los hombres homosexuales.

Eso significa que la organización ya no puede distribuir hasta 200,000 condones gratuitos al año ni educar a las personas sobre la enfermedad.

"Corres el riesgo de un aumento en las infecciones", señaló. "Tienes una población joven que es sexualmente activa que no puede recibir el mensaje de prevención y no tiene acceso a condones".

"Solo tenemos medicación hasta julio"

En una reciente mañana soleada, un coro de voces ahogó el ruido del tráfico en la capital de Haití, creciendo más fuerte a medida que los manifestantes con VIH marchaban desafiante hacia la oficina del primer ministro.

"Estamos aquí para decirle al Gobierno que existimos y que somos personas como cualquier otra persona", dijo una mujer a los reporteros.

Otra que marchaba a su lado expresó: "Sin medicación, nos estamos muriendo. Esto necesita cambiar".

Tres días después de la protesta del lunes, el líder del consejo presidencial transitorio de Haití, Louis Gérald Gilles, anunció que se había reunido con activistas y que intentaría asegurar fondos.

Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro en todo Haití están preocupadas.

"No sé qué vamos a hacer", dijo Marie Denis-Luque, fundadora y directora ejecutiva de CHOAIDS, una organización sin fines de lucro que cuida a huérfanos haitianos con VIH/sida. "Solo tenemos medicación hasta julio".

Su voz se quebró al describir su búsqueda frenética de donaciones para los huérfanos, que son cuidados por mujeres seropositivas en Cap-Haitien después de que la violencia de las pandillas los obligó a irse de Puerto Príncipe.

Denis-Luque dijo que ha abogado durante mucho tiempo por la visibilidad de los huérfanos.

"No podemos seguir escondiendo a estos niños. Son parte de la sociedad", afirmó, agregando que sonrió cuando vio el video de la protesta del lunes. "Fue como, wow, las cosas han cambiado enormemente. El estigma es real, pero creo que lo que vi... fue muy alentador para mí. No pueden ser silenciados".

Una combinación peligrosa

Los expertos dicen que en Haití podría crecer el número de infecciones por VIH porque los medicamentos están disminuyendo en un momento en que la violencia de las pandillas y la pobreza están aumentando.

El doctor Alain Casseus, jefe de la división de enfermedades infecciosas en Zamni Lasante, el mayor proveedor de atención médica no gubernamental en Haití, dijo que esperaban ver un aumento en los pacientes dados los recortes de fondos, pero eso no ha sucedido porque viajar por tierra es peligroso, ya que las pandillas violentas controlan las carreteras principales y disparan al azar contra vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/05/2148490171.jpg Suspensión de fondos de EE.UU. pone en riesgo a miles de personas con VIH. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Advirtió que detener abruptamente la medicación es peligroso, especialmente porque muchos haitianos no tienen acceso o no pueden permitirse alimentos nutritivos para fortalecer su sistema inmunológico.

"No tomaría mucho tiempo, especialmente dada la situación en Haití, para entrar en una fase muy mala", dijo sobre las infecciones por VIH. E incluso si algunos fondos se vuelven disponibles, una interrupción en la medicación podría causar resistencia a ella, agregó.

Casseus dijo que la violencia de las pandillas también podría acelerar las tasas de infección a través de violaciones o violencia física a medida que se agotan los medicamentos.

En el Hospital New Hope dirigido por Maklin en la región norte de Haití, los estantes se están vaciando. Solía recibir más de 165,000 dólares al año para ayudar a los pacientes con VIH/sida. Pero esa financiación se ha agotado.

"Esas personas van a morir", dijo. "No sabemos cómo ni dónde vamos a conseguir más medicación".

La medicación controla la infección y permite a muchos tener una esperanza de vida promedio. Sin ella, el virus ataca el sistema inmunológico de una persona y desarrollan sida, la etapa tardía de una infección por VIH.

La reacción es rápida cuando el doctor Maklin les dice a sus pacientes que en dos meses, el hospital no tendrá más medicación para el VIH.

"Ellos dicen, '¡No, no, no, no!'", comentó. "Quieren seguir viviendo".