Consejo de Seguridad de la ONU sanciona a las bandas de Barbecue y de Luckson Elan

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas informó que aprobó este miércoles la incorporación de la coalición de bandas haitianas Viv ansanm y de la pandilla Gran Grif a su lista de sanciones.

La coalición Viv ansanm es liderada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, mientras que la pandilla Gran Grif es encabezada por Luckson Elan. Las sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

Ambas bandas son señaladas de hechos atroces en Haití, por ejemplo, la banda Gran Griff lleva mucho tiempo implicada en actividades que suponen una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití, así como de toda la región. Esta banda fue la que en octubre de 2024 protagonizó la masacre en la ciudad Pont-Sondé, donde hubo más de 115 víctimas mortales.

En el caso de la coalición Viv ansanm, liderada por Barbecue, se trata de una alianza de bandas de Puerto Príncipe fundada en febrero de 2024 y responsable de los hechos violentos que llevaron a la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

Actualmente la coalición es la que ha extendido los ataques en Puerto Príncipe y se ha apoderado de la comuna de Mirebalais, donde liberaron a cientos de reos.

Tanto Jimmy Chérizier (Barbecue) como Luckson Elan ya habían sido incluidos como individuos en la lista de sanciones de la ONU. Barbecue fue incluido el 21 de octubre de 2022 y Luckson Elan el 27 de septiembre de 2024.

Hotel Oloffson

La inclusión de ambas entidades delictivas llega varios días después de que el histórico hotel Oloffson fue completamente destruido por un incendio, en Puerto Príncipe, Haití, en un hecho que es atribuido a la coalición Viv Ansanm, encabezada por el temible Jimmy Chérizier, alias Barbecue.

Ambas agrupaciones fueron declaradas como organizaciones terroristas en mayo pasado por los Estados Unidos.

ONU

La banda Viv Ansanm fue incluida con sus alias Vivir Juntos, G-9, G9 Familia y Aliados, G9 Fanmi e Alye, The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies, Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye, G-Pèp y G-People.

Por igual, Gran Grif fue incluida con sus alias Gran Grif de Savien, Banda de Savien y Baz Gran Grif.