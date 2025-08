Desplazados en Haití denuncian abusos y rechazan desalojos sin alternativas seguras

Son casi 1.3 millones, según la ONU. En el marco del Programa de Reubicación en Apoyo a la Seguridad, el Estado haitiano ha comenzado a distribuir cheques a los desplazados internos para animarlos a abandonar las instituciones públicas que ocupan, en particular escuelas y universidades.

Algunos lugares, como la Facultad de Lingüística Aplicada, ya están vacíos, pero muchos desplazados afirman que aún no han recibido ninguna suma del Gobierno.

Venise, de 50 años, ha encontrado refugio en el edificio de la facultad de lingüística aplicada. La decisión del Gobierno la sumerge en una gran confusión. Esta madre de dos hijos no tiene ningún lugar adónde ir.

"Es un abuso que me está haciendo el Estado. El Estado me trata mal. No me da seguridad, me empuja a huir a las calles para que me maten o me violen los bandidos. Pedimos un plazo de ocho días para poder organizarnos, pero no lo aceptaron. Nos echaron a la calle. Aquí están mis ropas. Aquí es donde las dejan. Ni siquiera sé adónde ir" indicó.

Aunque oficialmente es voluntario, muchos desplazados perciben el proceso como una medida forzosa. Denuncian el modus operandi del Gobierno. El Gobierno ha concedido a los desplazados 100,000 gourdes, el equivalente a 760 dólares estadounidenses, para que abandonen el lugar. Venise no ha recibido ese dinero.

"Yo no he recibido ningún cheque, mi nombre no ha salido, no he recibido nada en absoluto. No sé dónde voy a dormir. Los bandidos abusaron de mí y ahora el Estado también me está maltratando", dijo.

La situación es la misma para Madelène, quien, perpleja, se pregunta dónde va a encontrar un apartamento para alquilar con las 100,000 gourdes que ofrece el Gobierno en una capital donde los precios de los alquileres se disparan.

"Estamos desamparados, y todos los lugares donde podríamos haber esperado encontrar una vivienda a nuestro alcance están controlados por las bandas. Y el Estado lo sabe. No se pueden dar 100,000 gourdes a un propietario para alquilar una casa. Los bandidos ya me han humillado, y ahora es el Estado el que me humilla", manifestó.

Gobierno dice ha cumplido con pagos

El Estado, por su parte, intenta tranquilizar a la población. Jean Négo Bonheur es el director general de la Organización Nacional de Migración (ONM).

"Se nos ha pedido que pongamos en marcha el proceso para que las personas desplazadas internas (PDI) reciban sus cheques. Hasta la fecha, creemos que hemos realizado una labor útil, ya que en todos los lugares a los que hemos reubicado a estas personas, todas ellas han recibido sus cheques", destacó.

En este contexto, organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Défenseur Plus, consideran que el desplazamiento de la población en Haití no resuelve nada, mientras las autoridades no decidan abordar el problema de raíz.

"Hay que abordar la causa del problema. El verdadero problema es la violencia. Es la inseguridad. Hay que resolver el problema de la inseguridad para poder resolver el de los desplazados internos", sostuvo.