Presidencia de Haití desmiente retención de miembro del CTP por autoridades dominicanas

Smith Augustin fue embajador en República Dominicana y actualmente es miembro del Consejo Presidencial de Transición de Haití. ( FUENTE EXTERNA )

La Presidencia Haití desmintió este miércoles una publicación del diario haitiano Le Nouvelliste, en el que se reportó que un miembro del gabinete presidencial fue retenido por el Gobierno dominicano tras "ingresar sin registro al país".

"El miembro del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) y asesor presidencial, Smith Augustin se desplazó por temas personales al país vecino, respetando totalmente los procedimientos diplomáticos establecidos... su ingreso a territorio dominicano fue autorizado por los funcionarios de dicho país, dentro de los acuerdos de buena voluntad que existen entre los dos Estados", dijo la Presidencia de Haití en un comunicado colgado en X.

La presidencia de la República de Haití condenó lo que consideró una campaña de desinformación "que busca crear confusión y afectar la imagen de nuestras instituciones".

"Apelamos a la responsabilidad de nuestros políticos y de la prensa, de verificar las informaciones antes de difundirlas", agregó.

De acuerdo al diario haitiano, Augustin, exembajador en la República Dominicana, ingresó a territorio dominicano por el paso fronterizo de Dajabón sin sellar su pasaporte, en compañía del cónsul haitiano Herns Laveaux, quien supuestamente alegó que ambos regresarían en pocos minutos. Sin embargo, el medio añade que "se desplazaron hasta Santiago y luego a Santo Domingo, sin notificar a las autoridades dominicanas".