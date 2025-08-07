Asume en Haití el nuevo presidente del CPT bajo amenazas de "Barbecue" y con promesa de elecciones

Crisis en Haití: El nuevo presidente del CPT, Laurent Saint Cyr, está llamado a realizar elecciones para entregar el poder a un presidente electo el próximo 7 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

Haití juramentó este jueves al nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint Cyr, durante una ceremonia en la Villa d'Accueil, esto bajo fuertes medidas de seguridad debido a la amenaza que había lanzado el líder de la banda "Viv ansanm", Jimmy Chérizier, alias Barbecue, de atacar el lugar para impedir el evento oficial.

Saint Cyr recibió el mando de manos del que fuera hasta ahora presidente del CPT, Fritz Alphonse Jean y tiene en sus hombros la responsabilidad de realizar las elecciones nacionales para que los haitianos puedan elegir en las urnas a un presidente de forma democrática.

Se trata de la última presidencia rotatoria del CPT, ya que Saint Cyr estará frente a esa entidad durante seis meses. El nuevo coordinador del CPT está llamado a entregar el poder a un candidato electo en las urnas antes del 7 de febrero de 2026.

Al juramentarse, el nuevo presidente del CPT, hizo un llamado a la unidad y se comprometió a continuar la lucha contra las bandas con el fin de restablecer la seguridad para la organización de las elecciones.

Presidencia rotatoria del CPT

La presidencia del CPT ha sido rotatoria por un periodo de cinco meses entre los miembros de esa entidad que gobierna a Haití desde abril de 2024. El primer presidente del CPT fue Edgard Leblanc Fils, quien estuvo hasta el 7 de octubre de 2024 cuando traspasó el poder a Leslie Voltaire.

Luego Voltaire estuvo por un periodo de cinco meses hasta el 7 de marzo de 2025, fecha en que traspasó la presidencia a Fritz Alphonse Jean. Concluidos, los cinco meses, este jueves 7 de agosto asumió Laurent Saint Cyr.

La amenaza de Barbecue enfrentada por la Misión de Seguridad

La amenaza de Barbecue realizada mediante un video fue enfrentada por el trabajo de seguridad realizado por la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).

Esta entidad informó que en estrecha colaboración con la Policía Nacional de Haití (PNH) logró evitar el plan de desestabilización de la toma de posesión en el CPT.

"Como parte de la transición del CPT programada para hoy, bandas armadas planeaban desestabilizar el país e interferir. Sin embargo, el MSS y la PNH frustraron estos planes gracias a patrullajes constantes y la presencia de las fuerzas de seguridad en Kenscoff, Furcy, el centro de Puerto Príncipe, los alrededores del Palacio Nacional, la Academia de Policía, la Embajada de Estados Unidos, así como en Petite Rivière, Lyanmouk y Pont Sondé", indicó la MSS en un comunicado.

Dijo que en la madrugada las fuerzas del MSS respondieron rápidamente a una llamada de emergencia de residentes de Kenscoff que reportaban un ataque pandillero.

"Durante la intervención, se recuperaron dos vehículos blindados de transporte de personal (APC) del MSS del refugio de la pandilla. A pesar de los ataques y los cócteles molotov, los oficiales del MSS confrontaron y presionaron valientemente a la pandilla; muchos de ellos resultaron gravemente heridos y lograron escapar", agregó.

En tanto que tres oficiales del MSS sufrieron heridas leves y fueron atendidos en un hospital y dados de alta.