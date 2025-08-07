Barbecue amenaza con atacar el despacho del primer ministro en fecha del traspaso de mando del CPT

Crisis en Haití: Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, es el líder de la coalición criminal Viv Ansanm (Vivir Juntos), que amenaza el evento de traspaso de mando del Poder Ejecutivo haitiano. ( ARCHIVO )

Este jueves, cuando está programado el traspaso de mando de la presidencia rotatoria del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, el líder de la banda "Viv Ansanm", Jimmy Chérizier, alias Barbecue, publicó un video en el que amenaza con atacar el despacho del primer ministro y la Villa d'Accueil (Villa de Bienvenida), lugar donde se llevará a cabo el acto oficial del Gobierno.

En el video, aparece Barbecue armado y vestido con uniforme militar, hablando con tono amenazante.

Se espera que este jueves el actual presidente del CPT, Fritz Alphonse Jean, entregue la presidencia rotatoria a Laurent Saint Cyr durante una ceremonia en la Villa d'Accueil, ubicada en el sector Musseau, en Puerto Príncipe.

Precisamente, la Villa d'Accueil es el lugar en que se realizó la toma de posesión de los miembros del CPT en 2024 y donde se realizan los traspasos de mando.

Hasta el momento, la zona donde está la referida villa es considerada una de las más tranquilas de Puerto Príncipe, razón por la que esa edificación fue electa como sede del Poder Ejecutivo. También porque los alrededores del Palacio Nacional haitiano han sido asediados por la violencia de los pandilleros.

Puerto Príncipe despierta bajo tensión

Este jueves la capital de Haití, Puerto Príncipe, se despertó bajo tensión, luego de la publicación del video del peligroso líder de banda Barbecue, destaca el diario Le Nouevelliste.

Informa el diario que la madrugada de este jueves se reportó un ataque armado en los sectores Delmas 30 y Delmas 32, en la carretera a la sede del Gobierno y siguiendo la ruta indicada por el líder de Viv Ansanm en su video.

Presas del pánico, los residentes locales se vieron obligados a refugiarse en Delmas 34 y Delmas 40 B.

También se escucharon fuertes disparos en la carretera de Frères, en Drouillard y en el centro de Puerto Príncipe. Se reportaron ataques armados en varias localidades de la comuna Kenscoff.

En un comunicado emitido a las 7:00 de la mañana de este jueves, el portavoz de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), Jack Ombaka, reveló que dos vehículos blindados kenianos fueron incendiados en Kenscoff.