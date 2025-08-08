Bandidos en Haití incendian dos vehículos blindados de las tropas de Kenia

Crisis en Haití: uno de los vehículos blindados de la misión de seguridad que fue incendiado por pandilleros. ( ARCHIVO )

Dos vehículos blindados de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití fueron incendiados ayer jueves en la comuna de Kenscoff, en Puerto Príncipe.

Un informe ofrecido por la MSS indica que el hecho ocurrió la madrugada de este jueves precisamente luego de que la entidad desplegara operativos para garantizar la seguridad en Puerto Príncipe horas antes del traspaso de mando del nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint Cyr.

"Aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, las fuerzas de la MSS respondieron rápidamente a una llamada de emergencia de residentes de Kenscoff que reportaban un ataque pandillero. Durante la intervención, se recuperaron dos vehículos blindados de transporte de personal (APC) de la MSS del refugio de la pandilla", indicó.

Agregó que "desafortunadamente, la MSS no pudo recuperar los vehículos, que fueron incendiados por la pandilla durante la pelea".

En el hecho también tres oficiales de la MSS sufrieron heridas leves y fueron atendidos en un hospital y dados de alta.

Van al menos siete blindados

No es la primera vez que los bandidos logran incendiar algún vehículo blindado de la MSS, y ya se ha convertido en una táctica general de las distintas bandas.

En octubre de 2024 miembros de la banda armada "Kraze barye" dirigida por Vitel Homme Innocent incendiaron un vehículo blindado y en mayo de 2024 otros pandilleros de la comuna de Gressier, al sur de Puerto Príncipe, habían prendido fuego a otro vehículo blindado.

También en agosto de 2024 ocurrió lo mismo. Los bandidos de la peligrosa banda 400 Mawozo prendieron fuego a uno de los vehículos blindados en la ciudad de Ganthier.

En diciembre pasado bandas armadas en la localidad de Savien, situada en la comuna de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, incendiaron dos vehículos blindados de la misión de seguridad. Con los dos blindados incendiados ayer jueves y estos cinco que figuran en los reportes periodísticos de los últimos 15 meses, serían al menos siete los vehículos quemados.

Nuevo presidente del CPT

Ayer fue juramentado el nuevo presidente del CPT, lo cual intentaban impedir las bandas armadas agrupadas en la coalición "Viv ansanm", que dirige Jimmy Chérizier, alias Barbecue.

"Bandas armadas planeaban desestabilizar el país e interferir. Sin embargo, el MSS y la Policía Nacional frustraron estos planes gracias a patrullajes constantes y la presencia de las fuerzas de seguridad en las comunas de Kenscoff, Furcy, el centro de Puerto Príncipe, los alrededores del Palacio Nacional, la Academia de Policía, la Embajada de Estados Unidos, así como en las localides de Petite Rivière, Lyanmouk y Pont Sondé", destacó la MSS en un comunicado.