La violencia de las pandillas en Haití obliga al Gobierno a declarar un estado de emergencia

El nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint-Cyr (d), habla en el acto de su posesión este jueves, en Puerto Príncipe (Haití). Saint-Cyr se comprometió a enfrentar a las bandas armadas que aterrorizan a la población de Haití hasta erradicarlas y pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país, que vive una "situación catastrófica".

El gobierno de Haití anunció este sábado la implementación de un estado de emergencia por tres meses en la región central del país debido al incremento de la violencia de las pandillas.

La medida abarca los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro "para continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria", según algunas agencias internacionales.

Esta zona, considerada el principal granero arrocero de Haití, ha sido blanco de ataques en los últimos años. Las pandillas asesinan a agricultores o los obligan a abandonar sus tierras, mientras arrasan comunidades cercanas.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informó que, entre octubre de 2024 y finales de junio de 2025, más de 1,000 personas fueron asesinadas, más de 200 resultaron heridas y 620 fueron secuestradas en Artibonito, Centro y áreas aledañas.

De acuerdo con la ONU, la violencia ha desplazado a más de 239,000 personas en la región central. A finales de abril, decenas de haitianos cruzaron a pie o nadando el río más grande del país en un intento desesperado por huir de los grupos armados.

Designación de Paraison

El viernes, el gobierno designó a André Jonas Vladimir Paraison como director general interino de la Policía Nacional de Haití, en reemplazo de Normil Rameau, criticado por su incapacidad para contener la violencia de organizaciones criminales que controlan hasta el 90 % de Puerto Príncipe. Rameau había advertido en reiteradas ocasiones sobre la grave falta de recursos del cuerpo policial.

Paraison fue jefe de seguridad del Palacio Nacional y, como agente de policía, estaba de servicio cuando el expresidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

Estos cambios se producen mientras Laurent Saint-Cyr, empresario de alto perfil, asume la presidencia del consejo presidencial de transición, órgano encargado de organizar elecciones para febrero de 2026.