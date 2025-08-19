Asesinan en Haití al empresario y ex candidato presidencial Harry Bretous

Crisis en Haití: Harry Bretous, empresario y excandidato presidencial, fue asesinado a tiros en el barrio de Pèlerin 2, de Puerto Príncipe. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario y excandidato presidencial Harry Bretous fue asesinado a tiros en el barrio Pèlerin 2, de Puerto Príncipe, capital de Haití.

El político recibió el disparo mientras conducía su vehículo y el tirador, según testigos, iba en motocicleta. El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto.

Un informe del diario Le Nouvelliste indica que se desconoce el motivo del asesinato, a falta de una explicación por parte de la policía y las autoridades judiciales.

Harry Bretous se presenta como empresario y presidente del partido político "Mete Ayiti Kanpe".

En sus redes sociales, se describe como nacionalista, ferviente defensor de la autoridad estatal, el orden, la disciplina y el progreso social. También creó la Fundación Harry Bretous.

Violencia

En julio pasado, Naciones Unidas reportó un incremento del 24 % de "homicidios intencionados" en Haití, un total de 4,026 en los primeros seis meses del año, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) en su informe sobre la nación caribeña.

"La Binuh registró 4,026 víctimas de homicidio intencionado, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños. Esto representa un aumento del 24 % en comparación con el mismo período del año anterior", detalló el secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca.

Además, el número de personas desplazadas internamente por la violencia de las bandas alcanza ya los 1.3 millones. Esta cifra triplica la registrada en 2023 y sextuplica la de 2022, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de la ONU.

Elecciones

Haití tiene que realizar elecciones presidenciales antes del 7 de febrero de 2026, pero antes tiene que organizar un referéndum nacional para aprobar la nueva Constitución.

Pese a que faltan pocos meses para que Haití pueda elegir un presidente mediante elecciones democráticas, varios sectores de ese país recuerdan que la inseguridad generada por las bandas armadas podría incidir en la realización de estos procesos políticos.