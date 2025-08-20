Japón cooperará con 10 millones de dólares para la Misión en Haití

Policías kenianos que forman parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad a propósito de la crisis en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que Japón cooperará con una contribución de 10 millones de dólares para apoyar la misión internacional en Haití. La información fue ofrecida durante su visita oficial a Japón, donde sostuvo encuentros con funcionarios y representantes del sector empresarial japonés.

Paliza informó también que sostuvo una reunión con Hayashi Yoshimasha, jefe de Gabinete del gobierno japonés. Durante el encuentro, destacó el conocimiento del funcionario japonés sobre la situación haitiana y valoró su disposición de colaborar en el combate contra las bandas armadas que afectan al vecino país.

Además, el ministro indicó que durante la jornada se abordaron temas de interés económico y comercial entre la República Dominicana y Japón.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Paliza compartió detalles de su reunión con la Keidanren, la principal federación empresarial de Japón donde presentó a la República Dominicana como un potencial de inversión.

"Presentamos a RD como un socio confiable, en pleno crecimiento, rico en oportunidades de inversión en infraestructura, turismo y minería, incluyendo los prometedores hallazgos de tierras raras", escribió el funcionario.

Sobre la visita

El funcionario se encuentra en Japón en representación del país en el marco de la Expo-Osaka 2025, cuya programación incluye un Día de la República Dominicana el próximo 23 de agosto.

Este miércoles 20 de agosto, la agenda del ministro contempla una reunión con el presidente de la Keidanren y una visita de cortesía del jefe de la Secretaría del Gabinete japonés.

Paliza está acompañado en su visita por el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.