×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Misión en Haití
Misión en Haití

Japón cooperará con 10 millones de dólares para la Misión en Haití

En la reunión con el ministro Paliza se abordaron temas de interés económico y comercial

  • Dionisio Soldevila - Twitter
Expandir imagen
Japón cooperará con 10 millones de dólares para la Misión en Haití
Policías kenianos que forman parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad a propósito de la crisis en Haití. (FUENTE EXTERNA)

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que Japón cooperará con una contribución de 10 millones de dólares para apoyar la misión internacional en Haití. La información fue ofrecida durante su visita oficial a Japón, donde sostuvo encuentros con  funcionarios y representantes del sector empresarial japonés.

Paliza informó también que sostuvo una reunión con Hayashi Yoshimasha, jefe de Gabinete del gobierno japonés. Durante el encuentro, destacó el conocimiento del funcionario japonés sobre la situación haitiana y valoró su disposición de colaborar en el combate contra las bandas armadas que afectan al vecino país.

Además, el ministro indicó que durante la jornada se abordaron temas de interés económico y comercial entre la República Dominicana y Japón.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Paliza compartió detalles de su reunión con la Keidanren, la principal federación empresarial de Japón donde presentó a la República Dominicana como un potencial de inversión.

  • "Presentamos a RD como un socio confiable, en pleno crecimiento, rico en oportunidades de inversión en infraestructura, turismo y minería, incluyendo los prometedores hallazgos de tierras raras", escribió el funcionario. 
RELACIONADAS

Sobre la visita

El funcionario se encuentra en Japón en representación del país en el marco de la Expo-Osaka 2025, cuya programación incluye un Día de la República Dominicana el próximo 23 de agosto.

Este miércoles 20 de agosto, la agenda del ministro contempla una reunión con el presidente de la Keidanren y una visita de cortesía del jefe de la Secretaría del Gabinete japonés.

Paliza está acompañado en su visita por el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Dionisio Soldevila Brea es licenciado en Derecho y periodista desde 1998. Es jefe de Redacción de Diario Libre.