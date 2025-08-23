El secretario general de la OEA duda que Haití logre elecciones creíbles antes de 2026

Fotografía de archivo del secretario general de la OEA, Albert Ramdin. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó esta semana una hoja de ruta para Haití con el objetivo de ayudar al país, devastado por la violencia pandillera, a restablecer su seguridad, avanzar hacia la estabilidad política y mitigar su grave crisis humanitaria.

En una videollamada con la AFP, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pide más coordinación y financiación entre quienes desean ayudar a Haití y llama a dejar de lado las intrigas políticas y los egos por el bien de la nación caribeña.

Pregunta: Dado el historial de Haití de intervenciones extranjeras y ayudas fallidas, ¿cómo puede convencer a los actores haitianos de participar en su hoja de ruta?

Respuesta: Necesitamos reconstruir la confianza y convencer a la comunidad internacional de que asuma este esfuerzo junto con los haitianos, tanto los de dentro como los de la diáspora.

Proponemos un enfoque práctico donde cada país diga: "Puedo ayudar con este elemento de reforma o con otro aspecto". Espero que eso genere confianza en que existe un plan con un objetivo mayor: que la vida en Haití mejore, que la economía se recupere y que la inseguridad se mitigue lo más posible.

P: Considera la coordinación y la financiación como las dos claves de su hoja de ruta. ¿Qué puede hacer la OEA en ambos aspectos?

R: Debemos saber quién hace qué en Haití. Demasiadas veces hemos visto esfuerzos duplicados. Y si hubiéramos trabajado más estrechamente, podríamos haber tenido un mayor impacto.

También necesitamos dinero. Puedes hacer el mejor plan, pero si no puedes financiarlo, es un plan vacío. Por eso voy a preguntar a los Estados miembros dónde quieren ayudar. No tiene que ser solamente fondos. Puede ser experiencia, colaboración, capacitación o fortalecimiento de instituciones.

Canadá y Estados Unidos ya han hecho mucho, pero en América Latina hay un renovado interés en ver cómo apoyar a Haití. Tenemos que aprovecharlo y generar confianza en que el dinero termine cumpliendo su función correctamente.

P: La seguridad es la prioridad de su propuesta. ¿Cómo puede ayudar la OEA en la lucha contra las pandillas?

R: No tenemos mandato para operaciones de mantenimiento de la paz. La fuerza tendrá que ser dirigida por Naciones Unidas u otro país. Kenia está ahora al frente; necesitan más soldados. Algunos países de Sudamérica están dispuestos a proveerlos. Tenemos que encontrar cómo hacerlo.

Podemos ayudar en la movilización política de países dispuestos a poner efectivos en el terreno, y apoyar el proceso logístico y organizativo de una fuerza de paz.

P: La hoja de ruta plantea avanzar en otras áreas mientras se refuerza la seguridad. ¿A qué se refiere?

R: Podemos ayudar a movilizar a los actores y acordar un camino a seguir. Hay varias áreas en las que se necesita consenso: necesitamos una reforma constitucional y un consejo electoral permanente.

Estamos viendo políticas vinculadas a la salud, la educación y generación de ingresos.

Necesitamos que al menos dos o tres gobiernos completen su mandato sin interrupciones, y eso implica fortalecer las instituciones para generar más confianza en la población. Una vez haya esa estabilidad, Haití tiene suficiente gente calificada para asumir el trabajo por hacer.

Elecciones en Haití

P: Cuando el Consejo Presidencial de Transición (CPT) asumió el poder en abril de 2024 tras la marcha del primer ministro Ariel Henry, se anunció la celebración de elecciones antes del final de su mandato en febrero de 2026. ¿Cree que es posible?

R: No soy optimista al respecto. No es imposible, pero tendrían que suceder muchas cosas. La pregunta también es: ¿cumplirán esas elecciones con los estándares internacionales?

El CPT hizo planes, pero no pudo llevarlos a cabo porque la política interna influyó en ellos, y eso es lo que debemos evitar.

Tenemos que entablar conversaciones con los haitianos sobre qué pasará tras el final de su mandato y necesitamos resultados antes de fin de año. De lo contrario, habrá un vacío político que podría ser explotado por líderes de pandillas que buscan asumir un rol de liderazgo.

No hagamos intriga política con Haití y olvidemos los egos. Así avanzaremos mucho más rápido y con mejores resultados.

¿Cuánto costarán las elecciones?

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, anunció el 19 de agosto un presupuesto de 67.5 millones de dólares para la celebración del referéndum constitucional y las elecciones generales en los próximos meses, en las que se elegiría al nuevo presidente de ese país.

En la carta marco presupuestaria 2025-2026, el funcionario indica que el Gobierno ya ha emprendido una serie de iniciativas concretas con vistas a la celebración de las próximas elecciones.

"El Fondo Compartido destinado a financiar el proceso electoral, inicialmente fijado en 39 millones de dólares estadounidenses al 30 de noviembre de 2024, se reforzó posteriormente con una contribución adicional de 10 millones de dólares. Además, se prevé una financiación adicional de 27.5 millones de dólares para apoyarlo para septiembre de 2025", detalló.

Haití tiene que realizar elecciones presidenciales antes del 7 de febrero de 2026, pero antes tiene que organizar un referéndum nacional para aprobar la nueva Constitución.