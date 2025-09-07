La Policía de Haití recibe vehículos blindados para reforzar su operatividad

Parte de los vehículos blindados recibidos por la Policía en Haití en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que recibió ayer un nuevo lote de materiales y equipos como parte del proceso de fortalecimiento de sus capacidades operativas.

A través de una publicación en las redes sociales, la institución policial anunció la llegada de los equipos al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, a bordo de un vuelo de carga ER-BAR. En la publicación se observa la imagen de un vehículo blindado siendo descargado desde un avión.

Hasta el momento, se desconoce el total de los vehículos que fueron recibidos.

Pedido de 30 blindados

El pasado 25 de agosto, una fuente reveló al periódico Le Nouvelliste que la PNH pronto recibiría 10 vehículos blindados de un pedido de 30.

El gobierno había movilizado alrededor de 1 millón dólares para el transporte aéreo, según el contacto, quien señaló que existe una necesidad desesperada de vehículos blindados.

"22 se han quemado en los últimos meses, 24 están rotos. Hay 64 vehículos blindados operativos", explicó el contacto.