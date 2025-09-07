×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haití

La Policía de Haití recibe vehículos blindados para reforzar su operatividad

Los equipos llegan en medio de una necesidad de recursos para hacer frente a la violencia e inseguridad en el país

    Expandir imagen
    La Policía de Haití recibe vehículos blindados para reforzar su operatividad
    Parte de los vehículos blindados recibidos por la Policía en Haití en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que recibió ayer un nuevo lote de materiales y equipos como parte del proceso de fortalecimiento de sus capacidades operativas.

    A través de una publicación en las redes sociales, la institución policial anunció la llegada de los equipos al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, a bordo de un vuelo de carga ER-BAR. En la publicación se observa la imagen de un vehículo blindado siendo descargado desde un avión.

    Hasta el momento, se desconoce el total de los vehículos que fueron recibidos. 

    RELACIONADAS

    Pedido de 30 blindados

    El pasado 25 de agosto, una fuente reveló al periódico Le Nouvelliste que la PNH pronto recibiría 10 vehículos blindados de un pedido de 30.

    El gobierno había movilizado alrededor de 1 millón dólares para el transporte aéreo, según el contacto, quien señaló que existe una necesidad desesperada de vehículos blindados.

    • "22 se han quemado en los últimos meses, 24 están rotos. Hay 64 vehículos blindados operativos", explicó el contacto.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.