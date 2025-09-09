Haití expresa apoyo al proyecto de transformar la misión de seguridad en fuerza antipandillas

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, apoya transformación de misión de seguridad en fuerza antipandillas. ( ARCHIVO )

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó este martes ante la ONU su firme apoyo al proyecto de resolución destinado a transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en una Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), con un mandato fortalecido y operativo.

El funcionario se manifestó al respecto al participar este martes mediante una videoconferencia en una reunión de alto nivel con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Este avance, tan esperado por el pueblo haitiano, representa un paso decisivo para apoyar la autoridad del Estado, proteger a las comunidades y contribuir a la estabilidad nacional y regional", indica un comunicado del Gobierno haitiano.

El funcionario reiteró que la situación actual requiere respuestas adaptadas a la magnitud de los desafíos de seguridad.

Clave para realizar elecciones

Enfatizó que la transformación del MMAS en una fuerza de represión antipandillas también será un factor clave para que Haití pueda organizar elecciones democráticas lo antes posible, fortaleciendo así la gobernanza y la legitimidad de sus instituciones.

En este sentido, el Gobierno haitiano reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad entre las naciones.

Expresó su profundo agradecimiento al Consejo de Seguridad por la atención prestada a la situación en el país y por su constante compromiso con la estabilidad, la paz y el proceso democrático en Haití.

"Haití está convencido de que la adopción y pronta implementación de este proyecto de resolución reflejará la voluntad colectiva de la comunidad internacional de apoyar al pueblo haitiano en sus legítimas aspiraciones de seguridad, paz, dignidad y democracia", indicó.

Estados Unidos y Panamá propusieron un proyecto de resolución para establecer una "fuerza de supresión de pandillas" y crear una Oficina de Apoyo de la Organización de las Naciones Unidas que proporcione respaldo logístico sobre el terreno a la fuerza en Haití.