Pandilleros incendian otra comisaría en Haití

Este nuevo ataque a una comisaría de la Policía de Haití ha incrementado la tensión en la región. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la pandilla Kokorat San Ras incendiaron la estación de policía de Montrouis, tras la muerte a tiros de dos hombres identificados como "Tibab" y "Black", según informaron medios haitianos.

Las circunstancias en torno a sus muertes aún no han sido esclarecidas, y las autoridades no han emitido una versión oficial de los hechos.

La estación fue completamente destruida por el fuego. Hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Des bandits armés ont attaqué, dès le début de la journée, la commune de Bassin-Bleu. Selon les dernières informations, plusieurs habitants ont été victimes, parmi eux, le professeur bien connu de la commune, Guerdy John (Tigè), tué puis brûlé par les malfrats du gang « Kokorat... pic.twitter.com/XekeaIZ6Ij — Passion Info Plus (@passioninfoplus) September 18, 2025

De acuerdo con testigos, un grupo de individuos fuertemente armados atacó el edificio, generando pánico entre los habitantes. Los agentes que se encontraban en el lugar habrían huido antes de que se iniciara el incendio.

Kokorat San Ras es una de las bandas declaradas como organizaciones terroristas por el Gobierno dominicano mediante el Decreto 104-25.

Tráfico paralizado

Este nuevo ataque ha incrementado la tensión en la región. El tráfico en la carretera que conecta Montrouis con Saint-Marc, en la región de Artibonite, estuvo paralizado, y muchos residentes temen salir de sus hogares.

La población exige una intervención inmediata por parte del gobierno para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

Desde hace dos semanas, bandas armadas han sembrado el terror en las zonas del Bajo y Alto Artibonite.

Los ciudadanos denuncian la inacción de las autoridades, que hasta ahora no han respondido ante la creciente violencia. La población lanza un urgente llamado de auxilio: "¡SOS contra los bandidos!"