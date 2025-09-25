×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haití

Asesinato de abogado en Juana Méndez, Haití, desata nuevas protestas y bloqueos

Manifestantes exigen justicia y advierten que las protestas se intensificarán si no hay respuestas concretas

    Expandir imagen
    Asesinato de abogado en Juana Méndez, Haití, desata nuevas protestas y bloqueos
    Los residentes en Juana Méndez quemaron neumáticos y obstaculizaron el tránsito. (FUENTE EXTERNA)

    La comunidad de Juana Méndez, en el norte de Haití, amaneció este jueves en medio de bloqueos, tensión y manifestaciones, tras el asesinato a tiros del abogado Albert Joseph, ocurrido la tarde del miércoles frente a una sucursal del banco BUH. 

    Desde primeras horas de la mañana, decenas de manifestantes salieron a las calles a exigir justicia, bloqueando la carretera nacional número 6, a la altura del puente Ti River, con neumáticos encendidos. También se registraron concentraciones en la zona del río Canario, donde vivía la víctima. 

    Expandir imagen
    Infografía
    El abogado Albert Joseph. (FUENTE EXTERNA)

    Policía busca controlar la situación

    Agentes de la Policía Nacional de Haití acudieron al lugar para intentar restablecer el tránsito y calmar la protesta, aunque el ambiente sigue siendo tenso. 

    • Por su parte, el departamento de Justicia informó que se ha iniciado una investigación para esclarecer el asesinato y capturar a los responsables. Sin embargo, los residentes temen que el crimen quede en la impunidad, como ha ocurrido en otros casos de violencia en el país.
    RELACIONADAS
    Familiares exigen justicia

    Familiares, colegas y vecinos de Albert Joseph se han unido al clamor, pidiendo que se haga justicia de forma rápida y transparente. Algunos líderes comunitarios han advertido que las protestas podrían intensificarse en los próximos días si las autoridades no ofrecen respuestas concretas.

    El asesinato de Joseph ha generado una nueva ola de inestabilidad en Juana Méndez, en un contexto nacional ya marcado por la violencia y la inseguridad.

    Leer más
    TEMAS -