¡No al 10%! Obreros de Codevi protestan en Haití contra nuevo impuesto a su salario

Cientos de obreros del parque industrial Codevi salieron a las calles de Ouanaminthe, en Haití, la mañana de este lunes para manifestar su descontento ante la medida de aplicar un 10 % de impuesto sobre sus ya reducidos salarios.

Desde tempranas horas, los trabajadores bloquearon parcialmente los accesos al complejo industrial, portando pancartas y entonando consignas en defensa de sus derechos laborales. Según expresaron, el nuevo descuento representa "una carga insostenible" para quienes dependen de cada centavo para alimentar a sus familias.

"Ya cobramos poco, y ahora quieren quitarnos más. No es justo", expresó una de las manifestantes, madre de tres hijos, que labora en el área textil desde hace ocho años.

Los obreros afirman que los salarios en Codevi apenas cubren las necesidades básicas, y que el costo de vida en la zona fronteriza con Dajabón, República Dominicana, ha aumentado considerablemente en los últimos meses. En este contexto, consideran que el impuesto propuesto es "una medida cruel y desconectada de la realidad del trabajador".

Obreros del parque industrial Codevi protestan contra nuevo impuesto en Haití. (FUENTE EXTERNA)

Llamado a las autoridades

Representantes sindicales y de derechos laborales en la zona llamaron a las autoridades haitianas a revisar la medida, advirtiendo que podría generar más tensión social en una región ya golpeada por la precariedad económica y la inestabilidad política.

Mientras tanto, las operaciones dentro del parque industrial han sido afectadas, aunque la protesta transcurrió de manera pacífica bajo la vigilancia de las fuerzas del orden.