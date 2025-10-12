Haití abandona oficialmente el proyecto de nueva Constitución

Reunión del Consejo de Ministros del gobierno haitiano en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

En una reunión del Consejo de Ministros del gobierno haitiano en el Palacio Nacional se determinó el abandono del proyecto de nueva Constitución y el referéndum y fue aprobado el presupuesto 2025-2026.

Una información de las autoridades indica que los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CTP) y el gobierno aprobaron varios documentos, entre estos; el Proyecto de Decreto que deroga el Decreto del 17 de julio de 2024, que establece la creación, organización y funcionamiento de la Conferencia Nacional, y el Decreto del Referéndum del 24 de junio de 2025.

Según indica el diario local Le Nouvelliste, el CPT dio por terminado el mandato del Comité Directivo de la Conferencia Nacional sin siquiera acusar recibo de su propuesta de nueva Constitución.

¿Qué proponía la nueva Constitución?

En julio pasado, el gobierno haitiano había publicado un decreto para la realización de un referéndum constitucional.

El Comité Directivo de la Conferencia Nacional de Haití había presentado una propuesta revolucionaria para una nueva Constitución, que contemplaba un cambio estructural significativo en su sistema político de gobierno.

La propuesta planteaba un modelo de gobierno sin la figura del primer ministro y con un vicepresidente, en esa parte similar al sistema político de la República Dominicana: un sistema presidencialista.

Entre otros cambios que se proponían para una nueva Constitución y que serán consultados en el referéndum estaban la reducción de la edad para ser presidente, diputado, alcalde y senador; la elección de un gobernador al frente de cada departamento (provincia) y la concesión de nuevos poderes al presidente de la República.

También proponía que el presidente de la República será el jefe de Estado y de Gobierno.

Seguridad

En la reunión realizada el pasado jueves, el Consejo de Ministros brindó a los miembros del CPT y del gobierno la oportunidad de debatir medidas de fortalecimiento para mejorar la seguridad en el país.