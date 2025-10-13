Policías de Haití abaten varios miembros de bandas durante enfrentamiento en Kenscoff

Policías vigilan la zona cercana al orfanato de Saint-Helene en el vecindario de Kenscoff, en Puerto Príncipe, Haití. ( FUENTE EXTERNA )

Un operativo de alto impacto realizado por la Policía Nacional de Haití (PNH) dejó como resultado varios presuntos miembros de bandas armadas abatidos durante un intenso intercambio de disparos en el municipio de Kenscoff, al sur de la capital, Puerto Príncipe.

Los enfrentamientos ocurrieron la noche del sábado como parte de una contraofensiva dirigida contra el grupo criminal "Viv Ansanm", identificado por las autoridades como responsable de múltiples acciones violentas en la zona.

Según el comunicado oficial emitido por la PNH, los miembros de la banda, fuertemente armados, se enfrentaron a las unidades policiales desplegadas en el área, entre ellas un equipo de SWAT, agentes del CIMO, una Fuerza de Tarea especial con apoyo de vehículo blindado, y elementos de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI).

Durante el operativo, varios de los individuos fueron abatidos en medio de los intercambios de fuego, aunque la institución no especificó el número exacto de fallecidos. Tampoco se han reportado bajas policiales ni detenciones hasta el momento.

"Gracias a las operaciones coordinadas, la calma fue restablecida en Kenscoff hacia las 3:30 de la madrugada de ayer domingo 12 de octubre",

Repliegue criminal con incendios y amenazas

Como parte de su retirada, los delincuentes incendiaron de manera deliberada la propiedad conocida como Wynn Farm, y lanzaron amenazas contra la zona de Camp Zoi, en las alturas de Pétion-Ville, según informaron las autoridades.