Haití anuncia medidas para hacer frente al recrudecimiento del cólera tras huracán Melissa

Haití fue afectado por el huracán Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

Haití anunció este martes una serie de medidas para enfrentar los retos sanitarios actuales, especialmente el recrudecimiento del cólera y el aumento del riesgo de enfermedades diarreicas, tifoideas y palúdicas, tras el paso del huracán Melissa, que dejó 31 muertos, 20 heridos y 21 desaparecidos.

"Las medidas prioritarias se centran en las zonas más afectadas e incluyen el envío de ayuda de emergencia a las poblaciones damnificadas del Gran Sur y el apoyo a las infraestructuras sanitarias dañadas", afirmó a los medios el ministro haitiano de Salud y Población, Sinal Bertrand.

El funcionario aseguró que se realizarán campañas de prevención y sensibilización en las comunidades para limitar la propagación del cólera, haciendo hincapié en el respeto de las normas de higiene y seguridad alimentaria.

También se continuarán las operaciones de saneamiento, fumigación y retiro de desperdicios en los diferentes lugares de la región metropolitana de Puerto Príncipe.

Desde enero se han registrado 2,900 casos de cólera, afirmó Bertrand, quien aseguró que su oficina trabaja con "determinación para contener la propagación del cólera y prevenir la aparición de nuevos focos de infección".

El ministro también insistió en la importancia crucial del acceso al agua potable, el saneamiento comunitario y la movilización ciudadana en la lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua.

Aumento número de fallecidos

El huracán Melissa provocó al menos 43 muertes en Haití, informaron el martes autoridades locales, lo que eleva a 76 el número de fallecidos por el paso por el Caribe de una de las peores tormentas en un siglo.

Melissa devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y Cuba durante su recorrido de varios días por el Caribe. En Jamaica el huracán provocó al menos 32 muertes, aunque el lunes el gobierno del país reconoció que la cifra aumentará.

Además de los 43 muertos, en Haití hay 13 desaparecidos, según un documento de Protección Civil transmitido a la AFP. Las autoridades han decretado tres días de luto nacional.