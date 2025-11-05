OEA preocupada por posible vacío político desde febrero en Haití: cree es difícil elecciones antes

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, preocupado por elecciones en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, manifestó este miércoles que celebrar elecciones antes de febrero de 2026 en Haití "es algo difícil", por lo que no se cumpliría con la fecha estimada para el traspaso de mando pautado para el 7 de ese mes.

Ramdin presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe de avance del secretario general sobre la hoja de ruta para la estabilidad y la paz liderada por Haití, con apoyo regional e internacional, en el que también se plantea la preocupación por la situación electoral del país.

"El inminente fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) el 7 de febrero de 2026 sitúa a Haití al borde de un vacío político, una posible crisis que, combinada con los graves problemas de seguridad del país, podría socavar aún más los avances en otros ámbitos y debilitar el impulso de las iniciativas nacionales e internacionales actuales para promover la estabilidad y el desarrollo", señala el documento.

Al respecto, Ramdin dijo que será necesario contar con estructuras de gobernanza legítimas, o al menos aprobadas después de febrero, para acompañar el proceso electoral haitiano.

"Y esto va a ser crucial para la agenda futura de Haití", agregó, al anunciar una próxima visita de la OEA al país en diciembre.

Detalló que la Secretaría General de la OEA tenía previsto viajar a Haití a finales de octubre, pero el desplazamiento se pospuso por el huracán Melissa.

"La intención es hacer ese viaje cuanto antes, en colaboración con las autoridades haitianas. Ahora pensamos hacerlo a principios de diciembre. Si eso funciona, tendremos la oportunidad, después de la reunión del 12 de noviembre, de entrar más en detalle sobre lo que se necesita hacer a corto plazo", indicó.

Guatemala enviará más agentes

La delegación de Guatemala anunció que su país enviará a Haití una unidad adicional de policía militar integrada por otros 150 agentes, que formará parte de la Fuerza de Represión de Pandillas aprobada por la ONU.

"En total estarán desplegados 300 efectivos de policía militar guatemalteca en Haití para abril de 2026", informó la delegación.

República Dominicana reitera su apoyo

La delegación de República Dominicana expresó que ha sido testigo del impacto de la crisis haitiana y mantiene una posición firme de solidaridad responsable.

Aseguró que la paz en Haití solo será posible con un liderazgo nacional fortalecido y el apoyo coordinado de la comunidad internacional.

Estados Unidos agradece apoyo

La delegación de Estados Unidos agradeció el respaldo de Kenia y de otros países al restablecimiento de la seguridad en Haití.

Añadió que el pueblo haitiano merece vivir en paz y elegir a sus gobernantes, por lo que su país seguirá apoyando todos los esfuerzos en ese sentido.

Llamado a definir fecha electoral

De su lado, la delegación de Uruguay se unió a la solicitud realizada por Brasil de establecer lo antes posible un cronograma electoral que permita encaminar a Haití hacia la estabilidad.

Haití reitera prioridades

La delegación haitiana reiteró que la seguridad es la prioridad fundamental para crear las condiciones necesarias que permitan avanzar en los demás ámbitos, entre ellos las elecciones nacionales.

Sostuvo que el Estado haitiano considera el establecimiento de un entorno seguro como una condición indispensable para alcanzar los demás objetivos de desarrollo y gobernanza.