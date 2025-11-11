La capital de Haití permanece a oscuras por apagón debido a sabotaje y saqueos en subestaciones

El apagón en Haití se debe al asalto a su principal hidroeléctrica. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Príncipe, la capital haitiana, atraviesa una crisis eléctrica, con extensos sectores sumidos en la oscuridad desde hace varios días.

La Empresa de Electricidad de Haití (Électricité d´Haïti - EDH) emitió este lunes 10 de noviembre de 2025 un comunicado en el que explicó que la situación se debe a una combinación de factores que han afectado la capacidad de generación y distribución en el área metropolitana.

Según la entidad, la principal causa del apagón es la parada no programada de la central hidroeléctrica de Péligre, considerada la más importante del país. A esto se suma el sabotaje en cinco torres de transmisión de 115 kv ocurrido el pasado 17 de junio, lo que agravó aún más la crisis del sistema eléctrico nacional.

Además, EDH también señala en el informe que "cinco subestaciones han sido saqueadas sistemáticamente por bandidos, dejándolas totalmente inoperativas", lo que complica aún más el funcionamiento de la red.

Además de Péligre, la compañía eléctrica pública también menciona problemas técnicos en el proveedor privado E-Power. «A estos factores imprevistos se suma la situación de la empresa E-Power que, ante graves dificultades técnicas, solo puede suministrar un tercio de su capacidad de producción, es decir, menos de 10 megavatios», precisa la nota.

Trabajan técnicos

En su comunicado, la EDH reconoció que la recuperación del servicio requerirá reparaciones de gran magnitud, una amplia movilización logística y tiempo para implementar soluciones sostenibles.

"De hecho, mientras trabajamos incansablemente para restablecer el servicio normal lo antes posible, EDH continúa suministrando energía a sus clientes según la disponibilidad de producción actual", declaró EDH en su comunicado de prensa.

La empresa estatal hizo un llamado a la población a mantener la calma, actuar con prudencia y mostrar comprensión ante la interrupción del servicio.

"Esta situación se mantendrá hasta que se reanude la distribución normal de electricidad en todos los circuitos del área metropolitana", indicó.