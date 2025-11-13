Central hidroeléctrica en Haití lleva cinco meses paralizada y mantiene Puerto Príncipe a oscuras

Vista parcial de la presa de Peligre, que tiene casi cinco meses de cierre forzoso. ( FUENTE EXTERNA )

Casi cinco meses después del cierre forzoso de la central hidroeléctrica de Péligre, en Haití, la situación permanece sin cambios, sumiendo a Puerto Príncipe, su capital, en una crisis energética sin precedentes.

El presidente del comité de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Nacional de Haití (Festredh), Pierre Michel Félix, lamentó el silencio de las más altas autoridades estatales ante esta situación, que debería ser prioritaria.

Según una reseña de Le Nouvelliste, Félix afirmó haber contactado en varias ocasiones con funcionarios del gobierno y del Consejo Presidencial de Transición, pero hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión.

"Ni siquiera se ha realizado una evaluación de los postes de alta tensión que fueron saboteados en Péligre", aseguró.

Apagones

Puerto Príncipe, la capital haitiana, atraviesa una crisis eléctrica con extensos sectores sumidos en la oscuridad desde hace varias semanas.

La central hidroeléctrica de Péligre, la mayor en producción de electricidad, se encuentra paralizada desde el 17 de junio tras la intrusión de un grupo de personas que protestaban contra la inseguridad que azota la localidad de Mirebalais.

Durante el incidente, varias torres de alta tensión fueron saboteadas, lo que provocó la interrupción total del suministro eléctrico.

En un comunicado del 10 de noviembre de 2025, el departamento de comunicaciones de la Empresa Eléctrica Nacional de Haití (EDH) explicó que la grave escasez de electricidad se debe no solo al cierre de la central hidroeléctrica de Péligre, sino también a problemas técnicos en la planta de E-Power, que solo suministra un tercio de su capacidad de producción, es decir, menos de 10 megavatios.

Además, EDH también señala en el informe que "cinco subestaciones han sido saqueadas sistemáticamente por bandidos, dejándolas totalmente inoperativas", lo que complica aún más el funcionamiento de la red.

"¿Van a abandonar las autoridades la central eléctrica hasta el punto de que ya no pueda funcionar? ¿Cuándo podrá volver a ponerse en marcha?», preguntó Félix, el representante sindical.