Caen figuras clave de los 400 Mawozo en Haití durante enfrentamiento con la Fuerza Antipandillas

Fuertes enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea Antipandillas y la pandilla haitiana Los 400 Mawozo se registraron este viernes en las zonas de Santo, Tabarre y Croix-des-Bouquets, próximas al puesto fronterizo Jimaní-Malpasse.

Los choques dejaron varios integrantes del grupo criminal muertos, según reportes preliminares de medios haitianos.

Entre los fallecidos figura Ti-Leon, señalado como el segundo al mando de la estructura dirigida por Lanmò Sanjou, conocido como La Muerte sin Día. Los combates ocurrieron a unos 50 a 60 kilómetros de la frontera dominicana.

Durante la operación también resultó herido un piloto de helicóptero de la Fuerza de Tarea Antiterrorista, quien se encuentra fuera de peligro. Esta unidad está integrada por contratistas militares incorporados en marzo de 2025 bajo un acuerdo entre el gobierno haitiano y el empresario estadounidense Erik Prince.

Combate con 400 Mawozo

Los 400 Mawozo mantienen desde meses el control del transporte terrestre que entra a Haití por Malpasse, cobrando peajes ilegales a camiones, autobuses y vehículos que cruzan por los territorios bajo su dominio.

El medio Infosnation informó que la Policía Nacional de Haití (PNH) ejecutó este 14 de noviembre una operación de gran envergadura en Croix-des-Bouquets, donde habría incautado varias armas de fuego, incluido un fusil Barrett M82. MagHaiti confirmó la intervención y añadió que la PNH también actuó en Tabarre, utilizando helicópteros y drones kamikazes.

Según ese medio, varios miembros del grupo armado murieron y otros quedaron gravemente heridos. Las autoridades habrían recuperado además armas adicionales, entre ellas un fusil M50, e instaron a la población a tomar precauciones mientras continúan los operativos.

Infosnation señaló que la PNH y la recién creada Fuerza de Represión de Gangs (FRG) han intensificado sus acciones contra grupos armados que controlan amplias zonas de la capital y ciudades de provincia. Hasta el cierre de esta edición no hay un balance oficial de víctimas ni detalles sobre el avance territorial logrado durante la intervención.