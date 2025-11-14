En medio de los fuertes enfrentamientos de la Policía Nacional de Haití y la Fuerza Antipandillas contra la banda haitiana Los 400 Mawozo ocurridos este viernes en las zonas de Santo, Tabarre y Croix-des-Bouquets, un helicóptero de la Policía de Haití fue obligado a un aterrizaje forzoso. Sin embargo, las bandas haitianas han celebrado el derribo del helicóptero y lo han difundido en las redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el helicóptero tiene varios impactos de proyectiles.

André Jonas Vladimir Paraison, director general interino de la Policía Nacional de Haití (PNH),confirmó en su cuenta de X, que uno de los helicópteros de la institución realizó el aterrizaje forzoso durante las operaciones ejecutadas en Croix-des-Bouquets.

Según el comunicado oficial, la aeronave apoyaba a las unidades terrestres cuando presentó indicios de una falla mecánica, lo que obligó a un descenso de emergencia el viernes 14 de noviembre.

La PNH informó que los agentes a bordo fueron evacuados y puestos a salvo por unidades en tierra. Antes de abandonar la zona, el equipo operativo decidió destruir el helicóptero por el fuego para evitar que el aparato, considerado irrecuperable en el momento, cayera en manos de los grupos criminales que operan en el área.

El comunicado señala que la maniobra respondió a los riesgos operativos derivados de la actividad de bandas armadas en los alrededores de Santo y Lilavois, sectores de Croix-des-Bouquets donde se registran enfrentamientos frecuentes.

Enfrentamientos

Entre los fallecidos figura Ti-Leon, señalado como el segundo al mando de la estructura dirigida por Lanmò Sanjou, conocido como La Muerte sin Día. Durante la operación también resultó herido un piloto de helicóptero de la Fuerza de Tarea Antiterrorista, quien se encuentra fuera de peligro.

Esta unidad está integrada por contratistas militares incorporados en marzo de 2025 bajo un acuerdo entre el gobierno haitiano y el empresario estadounidense Erik Prince.

Los 400 Mawozo mantienen desde hace meses el control del transporte terrestre que entra a Haití por Malpasse (que hace frontera con Jimaní), donde cobran peajes ilegales a camiones, autobuses y otros vehículos que atraviesan los territorios bajo su dominio.

El medio Infosnation reportó que la Policía Nacional de Haití (PNH) ejecutó este viernes 14 de noviembre una operación de gran escala en Croix-des-Bouquets, donde habría incautado varias armas de fuego, incluido un fusil Barrett M82.

La intervención también fue confirmada por MagHaiti, que informó que la PNH actuó simultáneamente en Tabarre y Croix-des-Bouquets utilizando helicópteros y drones kamikazes.

Según ese medio, varios miembros del grupo armado murieron y otros resultaron gravemente heridos. Las autoridades habrían recuperado además armas adicionales, entre ellas un fusil M50, e instaron a la población a tomar medidas de precaución mientras continúan los operativos.

Infosnation añadió que la PNH y la recién creada Fuerza de Represión de Gangs (FRG) han intensificado sus acciones contra grupos armados que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y varias ciudades de provincia. Hasta ahora no hay un balance oficial de víctimas ni detalles concretos sobre los avances territoriales logrados durante la operación.