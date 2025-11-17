Policía de Haití suspende permisos a agentes; dice pasó al modo ofensivo contra las pandillas

Fotografía que muestra a un integrante de la Policía frente a la comisaría en Petite Rivière de l'Artibonite (Haití). ( EFE )

La Dirección General de la Policía Nacional de Haití ordenó suspender todos los permisos y vacaciones a sus agentes e informó que ahora la entidad pasa al modo ofensivo contra las pandillas.

La información surge luego de que el líder de banda y portavoz de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Cherisier, alias 'Barbecue', pidió a la población no salir de casa, a partir de este lunes, para que las bandas puedan enfrentarse a la Policía y "evitar que sean víctimas".

«Por la presente se les informa que, a partir del domingo 16 de noviembre de 2025 y hasta nuevo aviso, quedan suspendidos todos los permisos y días libres. Esta decisión tiene como objetivo garantizar la máxima seguridad de la población y permitir una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad", dice el comunicado policial.

Según la Policía haitiana, ha pasado de una estrategia defensiva a una ofensiva.

"Ya no nos basamos en la estrategia de asegurar nuestras posiciones y esperar a ser atacados. Estamos en modo ofensivo. Ahora les toca a los delincuentes anticipar nuestros ataques", declaró.

Barbecue

El pandillero 'Barbecue' pidió a la población no salir de casa, a partir de este lunes.

"Este mensaje va dirigido al pueblo haitiano en general. A partir de este lunes 17 de noviembre de 2025, si no es necesario, no salgan. Todos los sindicatos de conductores, quédense en casa. Todos los conductores de transporte público, quédense en casa", señaló el antiguo policía convertido en jefe de banda en este mensaje hecho público a través de redes sociales.

"Lo anunciamos sin tomar medidas bruscas, con el fin de informar al pueblo de lo que va a suceder, para evitar que sean víctimas. Las personas que no lo necesiten, no salgan a la calle. Dejen la calle a Viv Ansanm y a la policía que vendrá a enfrentarse a nosotros, para que podamos enfrentarnos a ellos", añadió en su mensaje Barbecue.

Esta declaración de represalias se produce después de que la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) lanzaran hace unos días una amplia operación conjunta contra el grupo 400 Mawozo, que lleva años tomando como rehenes a los municipios de Tabarre y Croix des Bouquets al norte de Puerto Príncipe.