Miles de residentes abandonaron precipitadamente sus hogares la tarde del sábado en Village-de-Dieu, en el sur de Puerto Príncipe, tras una nueva escalada de violencia armada entre bandas criminales que operan en la zona.

El estallido de los enfrentamientos, registrado alrededor de las 6:00 p.m., provocó un éxodo masivo hacia sectores como Carrefour, donde las familias intentan refugiarse de los ataques.

Reportes coincidentes de medios comunitarios y observatorios locales señalan que los grupos involucrados son las facciones de Village-de-Dieu y Gran Ravin, históricamente aliadas dentro de la coalición criminal Viv Ansanm.

Según las primeras informaciones, la ruptura estaría vinculada a disputas por el control de puestos de peaje utilizados para extorsionar a la población y al transporte urbano.

Videos y grabaciones aéreas difundidos el sábado muestran enfrentamientos a plena luz del día, con intercambios de disparos en calles habitadas y presencia de hombres armados desplegados en vehículos y motocicletas. Varias fuentes hablan de "varios muertos" en ambos bandos, aunque no existe todavía un balance oficial.

La Policía Nacional de Haití (PNH), la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad (GSF) ni el gobierno han emitido hasta el momento declaraciones sobre la situación.

Esto ocurre mientras las fuerzas de seguridad mantenían presión operativa sobre la coalición Viv Ansanm en otros puntos de la capital, en un intento por recuperar zonas bajo control de grupos armados.

El estallido de violencia rompe la tácita tregua que existía desde la formación de Viv Ansanm, alianza que había concentrado su ofensiva principalmente contra las autoridades.

Organizaciones locales e internacionales han advertido que esta coalición mantiene influencia sobre más del 85 % del territorio urbano de Puerto Príncipe, dificultando la presencia del Estado y el acceso a servicios básicos.

Los disparos continuaron de forma intermitente durante la noche del sábado y las primeras horas de la madrugada, manteniendo en pánico a las comunidades colindantes. Varias familias desplazadas relataron haber salido sin tiempo para recoger pertenencias, transportándose a pie o en vehículos improvisados.

Con esta nueva crisis, Port-au-Prince vuelve a quedar en evidencia como una ciudad atrapada entre tensiones armadas, desplazamientos forzados y un sistema institucional sin capacidad de respuesta inmediata.

Ninguna autoridad ha informado sobre corredores humanitarios, refugios habilitados ni asistencia específica para los desplazados de Village-de-Dieu.