Sunrise Airways anuncia suspensión inmediata de vuelos desde y hacia Puerto Príncipe

La aerolínea explicó que esta decisión se tomó para proteger a los pasajeros, tripulaciones y operaciones, dada la situación de inseguridad de esa nación

    Expandir imagen
    Sunrise Airways anuncia suspensión inmediata de vuelos desde y hacia Puerto Príncipe
    Un avión de la aerolínea Sunrise Airways. (FUENTE EXTERNA)

    Por motivos de seguridad, Sunrise Airways informó este domingo al público la suspensión inmediata de todos los vuelos de llegada y salida con origen y destino en Puerto Príncipe, capital de Haití, hasta nuevo aviso.

    La aerolínea explicó que esta decisión se tomó para proteger a los pasajeros, tripulaciones y operaciones, dada la situación de seguridad actual. Asimismo, señaló que están monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en coordinación con las autoridades pertinentes y que reanudarán sus operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

    Cuestión de seguridad

    La compañía subrayó que la seguridad de los pasajeros y empleados sigue siendo la máxima prioridad, por lo que no asumirá ningún riesgo hasta que se cumplan todas las condiciones para operar con seguridad y confianza.

    Pide comprensión

    Además, informó que el equipo comercial se pondrá en contacto directamente con los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados para gestionar cambios de reserva, créditos o reembolsos de acuerdo con las políticas vigentes.

    Sunrise Airways agradeció a sus pasajeros su comprensión y paciencia, y reafirmó su compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de todos.

    Para obtener más información, se pueden poner en contacto con el equipo de atención al cliente.

