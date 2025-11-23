Sunrise Airways anuncia suspensión inmediata de vuelos desde y hacia Puerto Príncipe

Un avión de la aerolínea Sunrise Airways. ( FUENTE EXTERNA )

Por motivos de seguridad, Sunrise Airways informó este domingo al público la suspensión inmediata de todos los vuelos de llegada y salida con origen y destino en Puerto Príncipe, capital de Haití, hasta nuevo aviso.

La aerolínea explicó que esta decisión se tomó para proteger a los pasajeros, tripulaciones y operaciones, dada la situación de seguridad actual. Asimismo, señaló que están monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en coordinación con las autoridades pertinentes y que reanudarán sus operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

Cuestión de seguridad

La compañía subrayó que la seguridad de los pasajeros y empleados sigue siendo la máxima prioridad, por lo que no asumirá ningún riesgo hasta que se cumplan todas las condiciones para operar con seguridad y confianza.

Pide comprensión

Además, informó que el equipo comercial se pondrá en contacto directamente con los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados para gestionar cambios de reserva, créditos o reembolsos de acuerdo con las políticas vigentes.

Sunrise Airways agradeció a sus pasajeros su comprensión y paciencia, y reafirmó su compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de todos.

Para obtener más información, se pueden poner en contacto con el equipo de atención al cliente.