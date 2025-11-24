Sunrise Airways anuncia la suspensión de sus vuelos desde y hacia Puerto Príncipe

Un avión de la aerolínea Sunrise Airways. ( ARCHIVO )

La compañía aérea Sunrise Airways anunció la suspensión temporal de todos los vuelos "hacia y desde Puerto Príncipe".

El anuncio fue realizado en un comunicado de prensa publicado por la compañía.

Los funcionarios de la aerolínea alegaron "razones estrictamente de seguridad" para justificar la suspensión inmediata y temporal.

"Esta decisión se tomó para proteger a nuestros pasajeros, tripulación y operaciones, dada la actual situación de seguridad", afirma el comunicado de Sunrise Airways, que fue difundido por el diario local Le Nouvelliste.

La empresa afirma que la seguridad de los pasajeros y empleados es "su máxima prioridad".

Aerolínea

Detalla que aunque no hay una fecha para la reanudación de los vuelos desde y hacia Puerto Príncipe, la aerolínea promete que las operaciones se reanudarán según la evolución de la situación y en consulta con las autoridades competentes, tan pronto como las condiciones lo permitan.

"No se correrá ningún riesgo hasta que se cumplan plenamente las condiciones para operar con total tranquilidad", advierte Sunrise Airways.

Durante varios días, se ha registrado un aumento de la violencia de pandillas en las inmediaciones del Aeropuerto Guy Malary, donde se realizan vuelos nacionales. Los tiroteos intermitentes son habituales en la zona.

Sunrise Airways es la única aerolínea que opera desde Puerto Príncipe. Tras meses de suspensión de vuelos en noviembre pasado, reanudó sus servicios el 12 de junio tras la firma de un acuerdo con el gobierno haitiano.