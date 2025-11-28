BID aprueba 243 millones de dólares no reembolsables para proyectos en Haití, según Le Nouvelliste

El Consejo de Directores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó 243 millones de dólares en financiamiento no reembolsable para Haití para el año fiscal 2025-2026, según declaró la representante del BID en Haití, Corinne Cathala. Así consta en un artículo del periódico haitiano Le Nouvelliste.

"De este monto, aproximadamente 149 millones de dólares se han aprobado para proyectos en las áreas de educación, salud e inclusión juvenil", dijo Cathala durante la conferencia inaugural de la Semana de Auditoría en el Hotel El Rancho en Haití.

Según el medio haitiano, la representante del BID en Haití afirmó que espera impactos concretos en la educación, que se traducirán en escuelas mejor equipadas. En materia de salud, prevé fortalecer los centros de salud y crear oportunidades para los jóvenes de todo el país.

Crecimiento de los jóvenes

Cathala anunció la apertura de una organización en Cabo Haitiano que permitirá a los jóvenes presentar sus proyectos y buscar financiación si sus ideas de negocio son atractivas y sólidas. Esta organización ya está en funcionamiento en Puerto Príncipe y ofrece oportunidades a jóvenes de todo el país.

"En el ámbito económico, invertimos en infraestructura como carreteras, el aeropuerto, energía y agua potable, y apoyamos a las empresas para impulsar la actividad económica", declaró Corinne Cathala.

Asimismo, dijo que "en el ámbito social, las inversiones buscan mejorar la calidad de vida de la población. La salud, la educación y la protección social son el foco de las inversiones sociales. En el ámbito ambiental, prestamos especial atención a la gestión de riesgos naturales, la preservación de los recursos naturales, entre otros".

Según la representante del BID en Haití, la organización está apoyando al gobierno en la preparación del plan de recuperación y desarrollo a mediano plazo para el período 2025-2030, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas, brindándole apoyo técnico.

Este proyecto también cuenta con el apoyo del Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

