Haití aprueba decreto electoral para las elecciones de 2026

Consejo Presidencial de Transición de Haití aprueba decreto electoral para 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) adoptó el tan esperado decreto electoral, lo que permite su publicación en el diario oficial Le Moniteur y marca la entrada en vigor oficial del calendario electoral.

Con la aprobación de este decreto, el país tiene ahora el marco legal necesario para avanzar hacia el proceso electoral de manera ordenada y transparente.

El decreto, aprobado durante una reunión de gabinete presidida por el Primer Ministro, será el marco legal que regirá el proceso electoral, cuyo evento principal será la primera vuelta de las elecciones, fijada para el 30 de agosto de 2026.

Aprobación del decreto

A pesar de la ausencia de tres de los principales consejeros del CPT, Fritz Alphonse Jean, Edgard Leblanc Fils y Leslie Voltaire, los otros miembros del Consejo Presidencial, junto con el Primer Ministro y el gabinete ministerial, aprobaron el proyecto de decreto por unanimidad.

El asesor presidencial Frinel Joseph destacó el momento como un "punto de inflexión decisivo" para la transición, subrayando que la aprobación del decreto es esencial para garantizar la celebración de unas elecciones legítimas y democráticas, conforme a los principios constitucionales.

"El CPT y el gobierno brindan al país el instrumento legal y político necesario para organizar elecciones que reflejen la voluntad del pueblo", afirmó Joseph en sus redes sociales.

Una vez aprobado, el siguiente paso es la publicación del calendario electoral, lo que marcará el inicio formal del proceso electoral.

Según el miembro observador del CPT, el Consejo Electoral Provisional está llamado a realizar esta publicación en breve, completando así el proceso de organización de las elecciones.

Gobierno garantiza elecciones en Haití

En un comunicado oficial, la Oficina del Primer Ministro resaltó que el decreto fue aprobado por unanimidad en la reunión del Consejo de Ministros y que el objetivo es la realización de las elecciones.