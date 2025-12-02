Nombran a Jack Christofides como Representante Especial Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

La coalición internacional de naciones designada para supervisar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití ha designado al veterano de las Naciones Unidas Jack Christofides como Representante Especial de la fuerza. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Permanente de Socios para la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití (GSF, por sus siglas en inglés) anunció este martes el nombramiento de Jack Christofides como Representante Especial de la misión, en un momento crítico para la seguridad del país caribeño.

La GSF —integrada por Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Las Bahamas y el Comandante de la Fuerza de Kenia, Godfrey Otunge— destacó que la selección de Christofides busca fortalecer la estrategia internacional para responder al deterioro de la seguridad y sentar las bases para una paz sostenible en Haití.

Christofides, con larga trayectoria en asuntos políticos y operaciones de paz, ha ocupado posiciones de alto nivel en contextos considerados entre los más complejos del mundo.Fue Director de los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz de la ONU en Nueva York.

De 2020 a 2023 se desempeñó como Subjefe de Misión y Director de Asuntos Políticos y Civiles de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).

También participó en la División África II del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y en el desarrollo de la estabilidad y el diálogo político en contextos de alto riesgo.

Experiencia esencial

La GSF subrayó que su experiencia será esencial para orientar los esfuerzos de la misión, cuyo objetivo central es restaurar la autoridad del Estado haitiano, reducir el control territorial de las pandillas, proteger infraestructura crítica y acompañar al país hacia el retorno de un gobierno electo y una estabilidad duradera.

La Fuerza de Supresión de Pandillas fue establecida por la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU con apoyo de socios internacionales.

Según el comunicado, su rol forma parte de la respuesta global coordinada frente a la crisis de seguridad en Haití y recibirá asistencia de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en el país.

El Comandante de la Fuerza, Godfrey Otunge, reiteró el compromiso del Grupo Permanente de Socios con una solución "liderada por Haití y apoyada internacionalmente" para superar la violencia y recuperar la gobernabilidad.