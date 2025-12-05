Consejo Presidencial de Haití exige a RD esclarecer muerte Stephora en excursión escolar

Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, falleció durante una excursión escolar en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), instó este viernes a las autoridades dominicanas a investigar "rigurosamente y concluir" el proceso sobre la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre, según un boletín informativo del medio haitiano Le Nouvelliste.

El CPT expresó su solidaridad con la familia de Stephora, de 11 años, quien falleció en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de Santiago.

Asimismo, el organismo haitiano elogió la actuación de las autoridades consulares de su país e insistió en su llamado a que las autoridades dominicanas profundicen y concluyan la investigación sobre esta tragedia.

El Consejo reafirmó además su compromiso con la defensa de los derechos humanos y abogó por una mayor cooperación bilateral para enfrentar los abusos que sufren los migrantes haitianos.

Stephora estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, en Santiago. El 14 de noviembre fue llevada junto a otros 86 estudiantes a un rancho con piscina en Gurabo, como parte de una actividad para alumnos con buen desempeño académico.

Horas más tarde, la niña fue encontrada sin vida. La versión preliminar apunta a un posible ahogamiento, pero aún no hay claridad sobre lo ocurrido.

PGR ordena reforzar investigaciones

Las autoridades continúan indagando. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y a la Unidad de Persecución del Ministerio Público a reforzar las investigaciones en torno al caso.