En Haití recomiendan perseguir legalmente a Michel Martelly por presunta falsa declaración de bienes

La Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC) de Haití recomendó abrir un proceso legal contra el expresidente Michel Joseph Martelly por presunta falsa declaración de bienes, según reportan medios haitianos.

El informe remitido a la fiscalía establece que Martelly no declaró las entradas y salidas de sus bienes muebles e inmuebles, incumpliendo las obligaciones establecidas por la ley haitiana sobre transparencia patrimonial. Para la ULCC, esta omisión constituye un delito que amerita la apertura de un expediente penal.

Medios de Haití indican que la recomendación también abarca movimientos vinculados a miembros de su familia inmediata, lo que ampliaría el análisis sobre el origen y manejo del patrimonio declarado durante y después de su mandato.

Múltiples cuestionamientos

Martelly, quien gobernó Haití entre 2011 y 2016 tras una carrera pública en la que pasó de músico popular del género kompa a figura política nacional, ha sido objeto en años recientes de múltiples cuestionamientos.

En 2024 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de colaborar con estructuras criminales y facilitar actividades relacionadas con narcotráfico, lo que llevó al congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense.

La nueva recomendación de la ULCC llega en un momento de alta presión interna e internacional sobre la clase política haitiana, en medio de esfuerzos por fortalecer los mecanismos de control en un país golpeado por crisis institucionales continuas.

Si la fiscalía acoge la recomendación, el caso avanzaría hacia una fase formal en la que se verificarían inconsistencias patrimoniales, movimientos no reportados y posibles responsabilidades penales.