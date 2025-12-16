×
VIDEO | Una aeronave de matrícula dominicana fue baleada en Haití

La aeronave, una avioneta con matrícula HI-944, está registrada a nombre de la empresa Kiribati Lights, S.R.L.

    Una aeronave de matrícula dominicana, con cinco pasajeros a bordo, recibió un impacto de bala entre el tanque de combustible y el ala izquierda la tarde del sábado, poco después de despegar del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, con destino a la ciudad de Cabo Haitiano.

    Según la información disponible, tanto los pasajeros como el piloto, de nacionalidad dominicana, resultaron ilesos.

    La aeronave, una avioneta con matrícula HI-944, está registrada a nombre de la empresa Kiribati Lights, S.R.L.

    Se trata de una aeronave que vuela dentro del espacio aéreo haitiano.

    Incidentes previos y contexto de violencia en Haití

    De igual forma, otra aeronave de la compañía Sunrise Haiti, de capital haitiano, fue objeto de disparos recientemente. En ese caso, los tripulantes, entre ellos dominicanos, también resultaron ilesos.

    Asimismo, en noviembre del año pasado, un vuelo de Spirit Airlines, con 44 pasajeros y cuatro tripulantes, fue tiroteado cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe.

    La agresión obligó a la tripulación a desviar la aeronave hacia territorio dominicano, donde realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Se trató de un Airbus A320, y el incidente provocó incluso la reacción del presidente dominicano.

    La violencia y la criminalidad asociadas al control casi total que ejercen las pandillas armadas, especialmente en la capital haitiana, figuran entre los principales problemas que enfrenta Haití en la actualidad.

    En estos momentos la República Dominicana tiene el espacio aéreo cerrado con Haití.

