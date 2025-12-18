Consejo Presidencial de Transición de Haití busca mantener el poder pese al fin de su mandato

A menos de dos meses del 7 de febrero de 2026 —fecha oficial de conclusión de su mandato— el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití admitió este jueves que su tiempo está llegando a su fin, pero sus integrantes no parecen dispuestos a abandonar por completo el control del Poder Ejecutivo. Así lo revela Le Nouvelliste, que cita fuentes internas del propio Consejo.

Según el diario haitiano, dentro del CPT se discuten fórmulas para evitar que todo el poder recaiga, tras esa fecha, únicamente en el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Entre las opciones que se barajan figura la creación, antes del 7 de febrero, de un ejecutivo bicéfalo, que combine al primer ministro con una presidencia integrada —o al menos influida— por uno de los actuales miembros del Consejo.

Los documentos oficiales que dieron origen al CPT son claros: su mandato concluye el 7 de febrero de 2026 y no puede ser prorrogado. Sin embargo, varios consejeros consideran que aún podrían tener un rol central en la conducción del país después de esa fecha.

De acuerdo con Le Nouvelliste, algunos miembros del CPT mantienen contactos individuales con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave, en busca de respaldo para seguir formando parte del Ejecutivo.

Impacto de la inestabilidad política en la seguridad

Una fuente citada por el periódico advierte que sectores de la comunidad internacional preferirían dejar únicamente al primer ministro al frente del gobierno, como ocurrió en el pasado con Ariel Henry, pero sostiene que esa fórmula podría generar nuevas tensiones y protestas sociales.

Además, señala que la inestabilidad política podría afectar el despliegue de la Fuerza de Represión de las Pandillas, cuya operatividad plena está prevista para agosto.

Instalado el 25 de abril de 2024, el CPT no ha logrado cumplir sus principales objetivos: restablecer la seguridad y organizar elecciones antes del vencimiento de su mandato. Aun así, algunos de sus integrantes buscan mantenerse en el centro del poder en un escenario político todavía incierto, concluye Le Nouvelliste.

