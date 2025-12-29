Consejo Electoral Provisional de Haití fija el 30 de agosto de 2026 las elecciones

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití mantuvo la fecha del 30 de agosto de 2026 para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, pese a las modificaciones introducidas por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) al proyecto de decreto electoral.

El calendario fue publicado oficialmente esta semana y establece condiciones previas para su ejecución, conforme a un artículo del periódico haitiano Le Nouvelliste.

Según el cronograma, la campaña electoral para la primera vuelta iniciará el 19 de mayo y concluirá el 28 de agosto de 2026. Los resultados finales se darán a conocer el 3 de octubre. La segunda vuelta, que incluirá las elecciones de autoridades territoriales, está prevista para el 6 de diciembre de 2026, y el 7 de enero de 2027 se anunciarán el nuevo presidente de Haití y los legisladores electos.

El CEP también precisó que los nueve miembros del Consejo Presidencial deberán participar en los comicios como ciudadanos comunes, ya que su mandato vence el 7 de febrero.

No obstante, el organismo condicionó la ejecución del calendario a dos factores relevantes, siendo el primero la seguridad.

"La ejecución del calendario adjunto está sujeta al cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 1- Un entorno de seguridad aceptable. Para organizar las elecciones en todo el país, el Consejo Electoral Provisional debe poder acceder y operar en todos los municipios y secciones comunales durante todo el proceso. Más específicamente, debe poder circular con seguridad y trabajar día y noche en todas las oficinas electorales departamentales (OED), oficinas electorales comunales (OEC) y colegios electorales", explica la institución electoral.

El CEP advirtió que 23 comunas están actualmente bajo control de grupos armados: 12 en el Oeste, 8 en Artibonite, 3 en el Centro y una en el Noroeste. En municipios como Croix-des-Bouquets, Gressier y Petite Rivière de l'Artibonite, el Estado está ausente.

"En algunos casos (por ejemplo, Croix-des-Bouquets, Gressier y Petite Rivière de l'Artibonite), el Estado (Dirección General de Impuestos, Policía Nacional de Haití, etc.) está completamente ausente. Por lo tanto, el CEP no puede establecer ni operar una Comisión Electoral Local (CEL) en entornos tan hostiles, ni establecer centros de registro allí", declaró el organismo electoral.

Cité Soleil y Carrefour, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, también se encuentran bajo control de grupos criminales. El CEP recordó que los departamentos de Oeste y Artibonite concentran el 54 % del electorado nacional.

"También debe reconocerse que la actual situación de seguridad tiene importantes repercusiones en la logística electoral. Un entorno de seguridad aceptable implica, entre otras cosas, la seguridad de los asesores electorales y de todo el personal involucrado en el proceso, de las diversas estructuras e infraestructura del CEP en todo el país, de los candidatos y de los votantes; y el transporte seguro de materiales sensibles y no sensibles antes y después de la jornada electoral", declaró el CEP.

El segundo requisito es financiero

"El presupuesto es un pilar fundamental del proceso electoral", enfatizó el CEP. "Organizar elecciones en Haití implica gestionar simultáneamente múltiples emergencias que requieren una acción rápida en todas las regiones del país. El acceso a recursos financieros diarios aumenta la eficacia del CEP en la conducción del proceso electoral. Cumplir con los plazos establecidos en el calendario requiere comprender y agilizar los procedimientos de desembolso", indicó

El organismo señaló que necesita recursos propios para gestionar actividades e imprevistos durante la ejecución del calendario electoral.

