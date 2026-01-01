Haití recibe Año Nuevo en la oscuridad por la falta de energía eléctrica

Una calle de Pétion-Ville, en Puerto Príncipe , a oscuras por la falta de energía eléctrica. ( FUENTE EXTERNA )

Las calles de muchos sectores de Puerto Príncipe, la capital de Haití, recibieron el Año Nuevo bajo total oscuridad por la falta de energía eléctrica.

Según reseña el periódico Le Nouvelliste, la capital estuvo bajo una persistente oscuridad provocada por la falta de alumbrado público.

Tras un cierre de 2024 marcado por el temor a la violencia de bandas en zonas neurálgicas de la ciudad, el período festivo de 2025 muestra señales de una relativa reactivación urbana.

Al caer la noche, pequeños comerciantes salen a las calles, bares y discotecas abren sus puertas y los transeúntes mantienen el flujo habitual, pero este dinamismo contrasta con la ausencia casi total de iluminación en las principales avenidas.

Te puede interesar Policía de Haití incauta arsenal de armas y municiones tras operativo en Puerto Príncipe

Alternativas

Ante la falta de luz pública, comerciantes y ciudadanos han debido recurrir a soluciones propias: plantas eléctricas, linternas y la iluminación de los teléfonos móviles se han convertido en herramientas cotidianas.

Esta adaptación forzada revela una población acostumbrada a convivir con la precariedad del servicio eléctrico.

La situación se torna más crítica en las calles menos transitadas, donde la oscuridad es absoluta.

En estos sectores, el tránsito disminuye considerablemente y muchos residentes optan por acortar sus desplazamientos nocturnos.

De acuerdo con Le Nouvelliste, en los barrios que permanecen completamente a oscuras, la esperanza de los residentes sigue puesta en la Electricidad de Haití (EDH), a la espera de un restablecimiento más regular del servicio.

Aunque en algunos puntos la electricidad ha regresado de manera intermitente en los últimos meses, estos breves periodos resultan insuficientes para garantizar seguridad.