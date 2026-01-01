Policía de Haití incauta arsenal de armas y municiones tras operativo en Puerto Príncipe

Arsenal de armas y municiones incautado por la Policía Nacional de Haití durante el operativo en el sector Bel-Air, Puerto Príncipe. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó sobre la incautación de un amplio arsenal de armas y municiones durante un operativo realizado el martes 30 de diciembre de 2025 en el barrio de Bel-Air, considerado bastión del líder de la banda conocida como Jamesley, en Puerto Príncipe.

La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa publicado el 31 de diciembre y difundido por el periódico haitiano Le Nouvelliste.

La intervención, ejecutada con el apoyo de la Fuerza de Tarea, tuvo como objetivo a grupos armados calificados como terroristas que operan en esta zona estratégica de la capital haitiana.

Según la PNH, la operación permitió no solo la incautación de un importante volumen de armamento, sino también la neutralización de varias personas vinculadas al grupo liderado por Jamesley.

“El arsenal recuperado ha sido formalmente registrado y certificado por el Servicio de Armamento de la Dirección de Logística de la PNH, conforme a los procedimientos vigentes”, indicó la institución policial en su comunicado.

Te puede interesar Tras un año marcado por la extrema violencia, Haití pone la vista en los comicios de 2026

Las armas

Entre el material incautado figuran un dron tipo Mavic, varias pistolas de calibres 9 mm y 22 mm —algunas de ellas falsificadas—, armas de asalto como un fusil M16 y un fusil Kalashnikov falsificado, así como tres escopetas calibre 12. También fueron decomisados equipos de comunicación y apoyo logístico, incluyendo radios, baterías y cargadores.

No obstante, la PNH destacó que el aspecto más alarmante de la operación fue la cantidad de municiones recuperadas. En total, se incautaron 4,094 cartuchos calibre 5.56 mm y 867 cartuchos calibre 7.62 mm, lo que, según la institución, evidencia “una capacidad extremadamente alta de daño” por parte de estos grupos armados.

Durante el operativo, la vivienda del presunto líder de la banda fue destruida, lo que representa, de acuerdo con la Policía Nacional de Haití, “un duro golpe a las capacidades operativas de las bandas terroristas que operan en Bel-Air”.

La institución reiteró su determinación de mantener las acciones en el terreno y subrayó que la captura de Jamesley, quien permanece prófugo, continúa siendo una prioridad absoluta para las autoridades haitianas.