EE. UU. somete a tres personas por arsenal de armas decomisado en un puerto de República Dominicana

La República Dominicana incautó el arsenal de armas y municiones que iba a ser traficado a Haití. ( ARCHIVO )

La justicia estadounidense presentó una acusación formal contra tres personas por el decomiso de un arsenal de armas de fuego en el puerto de Haina, en la República Dominicana, que tenía como destino Haití.

La acusación fue presentada en Florida contra Francesca Charles, de 28 años, ciudadana estadounidense; Jacques Pierre, de 32 años; y su hermano, Jeff Pierre, de 34 años, ambos ciudadanos haitianos residentes en ese estado.

Están imputados por conspiración para contrabandear bienes y enviar ilegalmente armas de fuego desde Estados Unidos y envío ilegal de armas de fuego.

De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Según documentos judiciales, en febrero de 2025, funcionarios de la República Dominicana incautaron 18 rifles, cinco pistolas, cargadores, más de 36,000 cartuchos y un silenciador dentro de un contenedor enviado desde Miami, Florida. El contenedor tenía como destino Haití.

El decomiso

Las armas de fuego y las municiones no figuraban en el manifiesto de embarque, que en su lugar incluía artículos domésticos.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), así como de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), descubrieron que los acusados eran los compradores de al menos 20 de las 23 armas de fuego incautadas del contenedor.

La acusación

A lo largo de la investigación, los agentes descubrieron que los acusados adquirieron al menos 46 armas de fuego entre mayo de 2024 y febrero de 2025, la mayoría de las cuales eran de la misma marca y modelo que las armas recuperadas en la República Dominicana, según la información publicada por la Embajada de Estados Unidos en Haití.

Mientras que 37 de estas armas se adquirieron entre el 9 de agosto de 2024 y el 10 de febrero de 2025.

Los agentes también obtuvieron registros de que Jacques Pierre adquirió dos rifles Barrett calibre .50, armas militares de alta resistencia que suelen montarse en la parte superior de los vehículos y utilizarse para fomentar la violencia por parte de pandillas y cárteles.

Uno de los rifles Barrett se recuperó en el cargamento mencionado en febrero de 2025.

Registros de viajes a RD y Haití

Los registros de viaje y envío mostraron que los cómplices facilitaban un envío a Haití poco después de comprar una gran cantidad de armas de fuego, y luego viajaban a Haití aproximadamente a la hora prevista de llegada del envío.

Los registros de viaje también mostraron que los acusados viajaron a la República Dominicana tres días antes de que el contenedor fuera interceptado.

Este caso está siendo investigado por la ATF y la HSI con la asistencia de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Está a cargo de la fiscal adjunta Elisibeth Adams para el Distrito Medio de Florida.

Es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia.

El objetivo es repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de los perpetradores de delitos violentos.