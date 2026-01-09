La Policía de Haití recupera sectores dominados por pandillas en Puerto Príncipe

Miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en un entrenamiento en Haití. ( ARCHIVO )

Las fuerzas del orden continúan logrando avances significativos en su ofensiva contra las bandas armadas en el centro de Puerto Príncipe, al ingresar recientemente a sectores que por años permanecieron bajo control criminal.

De acuerdo con informaciones publicadas por el diario haitiano Le Nouvelliste, el jueves 8 de enero de 2026 la Policía Nacional de Haití logró penetrar el barrio de La Saline, uno de los enclaves históricamente dominados por pandillas.

La información, inicialmente reportada por testigos, fue confirmada al medio por Fritznel Pierre, director de la organización Combite para la paz y el desarrollo.

Según explicó Pierre, las fuerzas policiales destruyeron la vivienda de Ti Junior, antiguo jefe de la pandilla del sector asesinado en noviembre de 2022, así como la casa y el pórtico del actual líder conocido como "Bout Jeanjean".

Posteriormente, los agentes avanzaron hacia la Escuela Nacional Secundaria La Saline, donde desmontaron barricadas, controles y trampas instaladas por los grupos armados.

El defensor de derechos humanos indicó que los integrantes de las bandas abandonaron la zona antes de la llegada de la Policía y se replegaron hacia Cité Soleil desde el día anterior.

En cuanto al barrio de Bel-Air, Pierre aseguró que ya se encuentra bajo control de las autoridades, con vehículos blindados patrullando de manera permanente. No obstante, señaló que los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de residentes, quienes se han refugiado en la iglesia de San José, donde más de 80 familias permanecen actualmente.

Armas ocupadas

En acciones recientes la policía ha confiscado armas, municiones y otros equipos utilizados por delincuentes.

El jueves 8 de enero, la policía anunció la incautación de otro lote de equipo perteneciente a delincuentes.

Esta vez, el equipo se incautó durante un operativo realizado la noche del 7 de enero en Delmas, en una zona identificada como el escondite de uno de los líderes de la banda criminal conocida como "Krache Dife", también conocido como Jean Gardy.

"El equipo incautado incluye dos fusiles de asalto M4, dos escopetas calibre 12, un cubo con munición de 5,56 mm, cuatro chalecos tácticos, cuatro cargadores para fusiles M14, dos placas balísticas, cuatro uniformes (CIMO, CAT, UDMO, USGPN), un chaleco con la palabra 'Press' escrita, cinco radios de comunicación, dos cartuchos de gas lacrimógeno y cuatro chalecos antibalas", informó la Policía Nacional de Haití (PNH).