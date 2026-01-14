Un dron destruyó una vivienda en el sector Delmas 6, en el centro de Puerto Príncipe, durante una operación de la Policía Nacional de Haití con apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas, dirigida contra el jefe de la coalición criminal Viv Ansanm, Jimmy Cherizier, alias Barbecue.

Según un comunicado oficial, la intervención busca "desmantelar a los bandidos terroristas que ocupan este barrio, al fin de restablecer la paz". La acción se desarrolla en el entorno donde reside Cherizier, en una de las zonas más disputadas de la capital haitiana.

Las autoridades informaron que la ofensiva forma parte de una operación más amplia contra las pandillas armadas que operan en el centro de Puerto Príncipe. En los últimos días, las fuerzas del orden han ingresado a sectores que permanecieron durante años bajo control criminal.

Avances en la ofensiva contra pandillas

De acuerdo con reportes del diario haitiano Le Nouvelliste, el jueves 8 de enero de 2026 la Policía Nacional de Haití logró penetrar el barrio de La Saline, considerado uno de los enclaves históricos de las pandillas en la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos, víctimas ni sobre el paradero de Cherizier tras la operación en Delmas 6.