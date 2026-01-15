Reautorización de HOPE/HELP avanza en el Congreso de EE. UU. en medio de expectativas en Haití

Parque industrial Codevi, donde unas 18,000 de las 26,000 plazas existentes se han beneficiado del programa textil HOPE/HELP. ( FUENTE EXTERNA )

El programa de preferencia comercial HOPE/HELP para Haití dio un paso clave esta semana en el Congreso de Estados Unidos tras ser aprobada su reautorización en la Cámara de Representantes, quedando ahora pendiente de evaluación y votación en el Senado, donde sus impulsores esperan una aprobación expedita.

La información fue ofrecida por la congresista Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata por Florida, quien celebró la votación y destacó el carácter bipartidista de la iniciativa, la cual busca mantener beneficios comerciales que impactan directamente tanto a la economía haitiana como a sectores productivos en Estados Unidos.

El programa HOPE/HELP permite a Haití exportar determinados productos, principalmente textiles, al mercado estadounidense bajo condiciones preferenciales, y ha sido defendido por legisladores y sectores empresariales como un mecanismo de apoyo económico y de estabilidad regional.

La decisión fue celebrada por la Cámara Americana de Comercio destacando que su aprobación representa un avance significativo para la continuidad y estabilidad de las operaciones vinculadas a la cadena de suministro textil y de confección en Haití, sectores que dependen directamente de estas disposiciones para sostener su competitividad y generar empleos.

Votación en el Congreso

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo, al ser aprobada con una votación de 340-54, y según explicó la congresista mediante una nota de prensa, la reautorización protege empleos en ambos países, fortalece las cadenas de suministro y contribuye a la estabilidad económica de Haití en un momento crítico.

Cherfilus-McCormick subrayó que la aprobación en la Cámara representa una "victoria crucial" para trabajadores, familias y empresas que dependen del programa, y recordó que HOPE/HELP ha sido una herramienta clave para promover el desarrollo industrial y la generación de empleo en Haití mediante el acceso preferencial al mercado estadounidense.

La legislación fue enviada ahora al Senado de Estados Unidos, donde deberá ser aprobada antes de convertirse en ley. Hasta el momento, la fecha para la votación no ha sido fijada.

La congresista expresó su expectativa de que la Cámara Alta actúe con rapidez para evitar interrupciones en un programa que considera vital para la continuidad económica y comercial entre ambos países.

El programa

La legislación HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement) y su posterior expansión HELP (Haiti Economic Lift Program) permiten que productos textiles y de confección fabricados en Haití ingresen al mercado estadounidense con preferencias arancelarias, lo que ha convertido al sector en uno de los principales motores económicos del país.

Estas facilidades han ayudado a crear decenas de miles de empleos y a atraer inversión extranjera en un contexto marcado por crisis políticas, violencia de pandillas y una profunda fragilidad institucional.

Impacto en RD y Haití

El programa que venció el pasado 30 de septiembre, permitía exportaciones libres de aranceles de prendas de vestir producidas en Haití hacia el mercado de Estados Unidos.

Las importaciones de textiles producidas a través del HOPE/HELP constituyen toda una cadena de valor que incluye los puertos de entrada de materias primas, transportistas, puertos de exportación, navieras estadounidenses, así como fábricas de telas, etiquetas, cartón e hilos de coser, los cuales se verían afectados, en especial en la República Dominicana, además de las divisas que generan.

El acuerdo, vigente desde 2006 y ampliado tras el terremoto de 2010, atrajo a fabricantes estadounidenses de ropa y generó decenas de miles de empleos en el país más pobre del hemisferio occidental, llegando a ocupar 60,000 trabajadores en 2021.

Además, por cada tres puestos creados en Haití, se genera uno formal en territorio dominicano, según datos suministrados por Fernando Capellán, presidente del parque industrial Codevi, ubicado en la frontera de Juana Méndez con Dajabón.

Bajo su amparo se producía vestimenta para marcas como Hanes, Calvin Klein, Gap y Victoria´s Secret.

En 2022, más del 80 % de las ventas externas de Haití provenían del sector textil.