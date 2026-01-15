Tres viviendas atacadas con drones en Haití pertenecían a Barbecue

Explosión provocada con drones durante la operación policial en Delmas 6, Puerto Príncipe, que destruyó varias viviendas vinculadas al líder criminal Jimmy "Barbecue" Chérizier. ( FUENTE EXTERNA )

Las viviendas destruidas por drones durante la operación policial en Delmas 6, pertenecían a Jimmy Chérizier, alias Barbecue, líder de la coalición criminal Viv ansanm, según informó el medio haitiano Gazette Haïti.

De acuerdo con el medio, al menos tres casas vinculadas a Chérizier fueron pulverizadas por drones en pleno día, en lo que describe como un golpe directo al símbolo del poder territorial de las pandillas en Puerto Príncipe.

El medio señala que el capo no se encontraba en el lugar y llevaba varias semanas desplazándose para evadir a las fuerzas de seguridad. Durante la operación, algunos de sus hombres armados murieron.

El uso de drones, añade Gazette Haïti, ha modificado las reglas del control criminal en los barrios dominados por bandas. Las estructuras de hormigón, antes utilizadas como refugio, dejaron de ser seguras, mientras que las comunicaciones de los grupos armados estarían bajo vigilancia, lo que limita su capacidad de exhibición y amenaza pública.

La ofensiva fue confirmada por Le Nouvelliste, que informó que la intervención se ejecutó este miércoles 14 de enero de 2026 en Delmas 6, considerado el principal bastión de Barbecue.

Según el diario, la operación estuvo a cargo de la Policía Nacional de Haití, en coordinación con las Fuerzas Armadas de Haití, la Fuerza de Trabajo, la Fuerza para la Represión de Pandillas y contratistas militares privados, cuya participación fue mencionada públicamente por primera vez.

Intercambios de disparos

Le Nouvelliste reportó explosiones provocadas por drones y fuertes intercambios de disparos en la zona, sin que hasta el momento se haya establecido un número oficial de muertos. El medio sitúa esta acción dentro de una ofensiva iniciada a finales de diciembre de 2025 para recuperar territorios controlados por grupos criminales.

Fuentes gubernamentales citadas por Le Nouvelliste indican que las fuerzas de seguridad han logrado avances en sectores como el Pasillo Bastia y que líderes de bandas de Bel Air, rue Tiremasse y La Saline se han replegado hacia Cité Soleil.

El objetivo inmediato es crear una zona de amortiguamiento que garantice el tránsito hacia la terminal petrolera de Varreux, en el puerto de Puerto Príncipe.

Hasta ahora, las autoridades haitianas no han confirmado oficialmente la titularidad de las viviendas destruidas ni han ofrecido un balance detallado de la operación, pero el mensaje fue claro: por primera vez, el patrimonio físico del principal jefe de banda fue alcanzado en el corazón de su territorio.