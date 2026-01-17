×
Antipandillas en Haití
Las Fuerzas de seguridad realizan operativo antipandillas en Haití

La Policía haitiana lleva a cabo operaciones diarias en el centro de Puerto Príncipe con el apoyo de una fuerza internacional de seguridad contra las pandillas

    Las Fuerzas de seguridad realizan operativo antipandillas en Haití
    Un ataque con drones en la capital, Puerto Príncipe, tuvo como objetivo una de las casas de Jimmy Cherizier, conocido como "Barbecue", líder de la coalición criminal Viv Ansanm, dijo un funcionario de la policía nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Las fuerzas de seguridad de Haití llevan a cabo una operación a gran escala en áreas controladas por pandillas, con un golpe dirigido contra la vivienda de un importante jefe criminal, informó el sábado a la AFP la Policía Nacional.

    Las pandillas han devastado Haití, el país más pobre de América, desde hace tiempo, lo que ha causado conflictos e inestabilidad que solo han empeorado desde principios de 2024, cuando obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar.

    Un ataque con drones en la capital, Puerto Príncipe, tuvo como objetivo una de las casas de Jimmy Cherizier, conocido como "Barbecue", líder de la coalición criminal Viv Ansanm, dijo un funcionario de la policía nacional.

    "La operación nos permitió destruir su casa y minimizar cualquier posibilidad de que su grupo regrese al área", dijo Frantz Lerebours a la AFP.

    La Policía haitiana lleva a cabo operaciones diarias en el centro de Puerto Príncipe con el apoyo de una fuerza internacional de seguridad contra las pandillas y de una empresa privada de seguridad.

    El control de la capital

    A lo largo del día se han escuchado explosiones de drones, según un periodista de la AFP presente en el lugar.

    • La policía haitiana dice que espera "recuperar el control de la capital a corto plazo" gracias a una serie de "operaciones intensivas" llevadas a cabo desde finales de diciembre.

    "Estamos trabajando para restablecer el orden público", dijo Lerebours. "Estamos realizando patrullajes de seguridad en estas zonas. Esto no ha sido posible durante varios años".

